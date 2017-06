Les immatriculations espagnoles en hausse de 11%

En écoulant le mois dernier plus de 126000 véhicules neufs à particuliers, le marché espagnol a retrouvé des couleurs après un mois d'avril décevant.

Alors que la tenue des fêtes de Pacques avaient négativement pesé sur les ventes ibériques en avril, avec une croissance limitée à 1,1%, le cinquième marché européen a vu ses volumes repartir de l'avant en mai. Selon les derniers chiffres de l'Anfac, l'association locale des constructeurs automobiles, 126411 véhicules neufs à particuliers ont été écoulés au cours de cette période, soit 11,2% et 13000 unités de plus qu'il y a un an.

Fort de cette nouvelle croissance mensuelle, l'Espagne consolide son bilan annuel et totalise, après cinq mois, 535697 immatriculations, soit une progression de 7,3% sur un an. Malgré ces résultats et malgré la remarquable dynamique du marché depuis deux ans, l'Anfac note que ce total reste très éloigné de ceux d'avant crise. Il s'était ainsi écoulé près de 588000 VN à l'issue des cinq premiers mois de 2008 et même plus de 700000 sur cette même période au cours des années 2004 à 2007.

Dans le détail, on note qu'Opel est le seul constructeur à franchir la barre des 10000 unités en mai (10391 précisément) alors que Volkswagen (9984) et Renault (9717) s'en approchent. Grâce à ce résultat, la firme de Rüsselsheim pointe à moins de 200 immatriculations du leader local, Seat en l'occurrence, avec 43018 unités écoulées contre 43199 pour le constructeur espagnol. Volkswagen complète le podium alors que Peugeot et Renault suivent.