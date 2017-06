Le groupe Amplitude déploie Easy VO en licence de marque

Le label VO à moins de 10 000 euros prend son envol au sein des professionnels et s'installe à Reims dans la concession Kia dirigée par Antoine Contardo.

Lauréat des Etats-Majors du VO, lors de l'édition 2016, dans la catégorie "Groupe de distribution", Gérald Richard, dirigeant du groupe Amplitude, avait annoncer vouloir adopter une stratégie à 360° dédiée au véhicule d'occasion. Celle-ci doit en effet s'articuler autour de tous les éléments composants le secteur de la seconde main. Le label Easy VO, lancé il y a près de deux ans, en fait partie. Ce dernier est dédié aux véhicules de moins de 10 000 euros moins de 12 ans et moins de 150 000 km. Un segment porteur puisque 75% des échanges se font entre particuliers.

Après avoir été déployé au sein des sites du groupe Amplitude (Dijon, Auxerre, Troyes, Sens, Beaune, Gien, Fontainebleau et Melun), en attendant une nouvelle ouverture à Montargis ces prochains mois, Easy VO s'implante à Reims, à la Croix Blandin, au sein de la concession Kia dirigée par Antoine Contardo. Ce dernier étant déjà franchisé Ada, VPN et Midas. "J'avais besoin d'une activité VO low cost dont les particuliers sont actuellement très friands et Easy VO me l'offre", explique Antoine Contardo. Tous les véhicules sont issus de reprises ou d'achats extérieurs et font l'objet d'une préparation en amont "à coûts maitrisés" selon Franck Molina, responsable VO du groupe Amplitude et bénéficient en outre d'une garantie Opteven.

Le démarrage de cette activité hors Groupe à Reims signe le début de la licence de marque pour les professionnels. Gérald Richard y croit : "nous souhaitons développer l'enseigne à travers toute la France, accentuer la visibilité de ce label et développer notre activité BtoB", ajoute le dirigeant qui a préféré lancer cette licence de marque plutôt que de "racheter un marchand". Ce dernier évalue à "environ 10 000 euros le droit d'entrée pour une redevance comprise entre 50 et 75 euros par véhicule".