Belle croissance du marché des VO en mai

En fort recul lors du mois d'avril, les ventes de VO ont retrouvé de la croissance le mois dernier en France et s'affichent ainsi en hausse de 5,5%.

Après avoir vu ses volumes s'éroder de 6,3% en avril, le marché du véhicule d'occasion s'est bien repris en mai. Selon les derniers chiffres du site Internet spécialisé AutoScout24, 483055 secondes mains ont été écoulées à cette occasion dans l'Hexagone. Un résultat supérieur de 5,5% (+25203 unités) à mai 2016 qui permet au marché VO de présenter, à l'issue des cinq premiers mois de l'année, un bilan en hausse de 2,0%, à hauteur de 2,4 millions d'immatriculations.

Dans le détail, AutoScout24 note que toutes les marques progressent, à l'exception notable du numéro un du marché, Renault en l'occurrence, qui enregistre un très léger recul de 0,2%. Avec une croissance de 19,5%, Kia présente la meilleure dynamique mensuelle, devant Dacia (+18,8%) et Toyota (+16,7%) alors que Citroën suit avec des volumes en progression de 14,3%. A noter enfin que les marques tricolores représentent à ce jour 53% des ventes totales de VO.

Du côté de la typologie des immatriculations, les modèles de moins d'un an affichent la plus forte progression (+15,3%) alors que ceux d'un an et, à l'inverse, ceux de 16 ans et plus présentent également une belle dynamique avec respectivement 12,4% et 12,2% de croissance. Enfin, si les véhicules Diesel n'ont progressé que de 2,6% en mai – là où les essence gagnaient douze points –, ces derniers s'octroient toujours une très large part de marché (65,4%).