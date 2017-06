Bosch rachète un de ses sous-traitants

Impliqué dans la rupture d'approvisionnement qui a touché les usines de BMW il y a quelques jours, Bosch vient de racheter l'entreprise italienne qui était à l'origine du problème.

Fin mai, BMW avait été obligé de stopper la production des Séries 1, 2, 3 et 4 dans certaines de ses usines en Allemagne, en Chine, mais aussi en Afrique du Sud à cause d'une rupture d'approvisionnement en direction. Bien que, très diplomatiquement, BMW ne doute pas de la capacité de Bosch à régler le problème (qui a d'ailleurs été reglé et la production a déjà reprise), le fournisseur a logiquement été montré du doigt.

Bosch s'est défendu la semaine dernière en précisant que la source des difficultés venait d'un sous-traitant italien. Aujourd'hui, on apprend que tout est réglé puisque Bosch a racheté ce sous-traitant. Il s'agit de la société Albertini Cesare, qui compte 350 salariés.

"Le processus de vente a été lancé, mais il n'est pas encore terminé", a confirmé un porte-parole de l'équipementier, qui n'a pas souhaité parler d'argent, mettant avant tout la sécurisation de l'approvisionnement. Une bonne chose pour éviter des contentieux avec les clients constructeurs.