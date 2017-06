L’Allemagne se redresse en mai

Le marché automobile allemand a rebondi au mois de mai, après avoir accusé une baisse de 8 % en avril. Un début d’année en dents de scie pour le premier marché européen.

Le marché automobile allemand s’est relevé de la plus belle des manières après un décevant mois d’avril, certes pénalisé par un calendrier défavorable. C’est un bond de 12,9% qui a été observé en mai sur le premier marché européen, avec 323952 immatriculations, selon les chiffres de l’agence fédérale de l’automobile KBA. L’Allemagne fait ainsi mieux que ses voisins européens : la France (+9%), l’Italie (+8%) et l’Espagne (+11%). Au cumul sur les cinq premiers mois de l’année, 1459333 voitures neuves ont été immatriculées Outre-Rhin, alors que les résultats ne cessent de varier d’un mois à l’autre. Sur un an, la progression s’évalue à 4,7%.

Dans ce contexte, Mercedes maintient une forme impressionnante (+25%) et accapare 9,7% du marché, derrière Volkswagen (18,6% PDM), dont les ventes ont augmenté de 8,8%. Chez les Français, c’est Citroën qui s’en tire le mieux (+12%) alors que DS s’écroule (-28%) et que Renault reste stable (+4%). Peugeot est en hausse de 5,9%. Du côté des autres importateurs, Fiat (+37%), Ford (+23%), Volvo (+18%), Mazda (+13%) et Toyota (+38%) affichent de solides progressions.

"Comme au mois de mars, la part de marché du Diesel a reculé de 5,9%, soit le plus fort recul depuis 2009", note le cabinet Ernst & Young. Alors que les ventes des essence progressent de 23% pour occuper une part de marché de 57%, le Diesel poursuit son lent déclin et atteint une part de marché de 40%, quand elle était encore de 46% il y a un an. Les automobilistes semblent se montrer de plus en plus méfiants face au Diesel en voyant se multiplier les mesures gouvernementales contre ce type de motorisation.

La ville de Stuttgart a récemment pris la décision d’interdire à partir de 2018 les véhicules Diesel ne répondant pas à la norme Euro 6 lors des pics de pollution. Un contexte qui profite notamment aux véhicules hybrides progressant de 134% en mai avec 6843 unités vendues. Les électriques enregistrent quant à elles une hausse de 158%, avec un total restant modeste, de 1520 unités.