Uber licencie l'un de ses dirigeants

Visé par une plainte de Waymo, filiale de Google, pour vol de technologies, le responsable du programme véhicule autonome d'Uber, Anthony Levandowski, a été licencié par la société californienne.

Sanctionné début mai par le patron et fondateur d'Uber, Travis Kalanick, pour son implication dans le litige qui oppose la société californienne à Waymo et prié de prendre du recul sur la gestion du programme véhicule autonome dont il avait jusqu'ici la responsabilité, Anthony Levandowski a purement et simplement été licencié. D'après nos confrères de l'AFP citant une source proche du dossier, ce dernier "n'aurait pas respecté une échéance fixée pour remettre des documents demandés par la justice".

Fin février, la filiale du groupe Google (ex-Google Car) a déposé plainte pour "vol de secret industriel et violation de brevets" contre la société Otto, filiale d'Uber spécialisée dans les logiciels de conduite autonome, cofondée début 2016 par Anthony Levandowski, qui avait auparavant travaillé sur la Google Car. Waymo accuse ainsi ce dernier d'avoir illégalement téléchargé plus de 14000 dossiers confidentiels liés à cette question juste avant son départ chez Uber.

L'objet du litige porte plus précisément sur des données secrètes liées aux Lidar, soit ces fameux capteurs permettant aux véhicules autonomes de "cartographier" leur environnement et d'analyser l'ensemble de ses composants.

Mi-mai, un juge américain avait ordonné à l'ingénieur de restituer à Waymo des dossiers confidentiels qu'il aurait dérobé. Ce même juge, William Aslup, avait précédemment transmis l'affaire au département Justice du tribunal de San Francisco afin que celui-ci "enquête sur le vol éventuel de secrets commerciaux". Avant même que la justice ne rende ses conclusions, l'absence de réaction d'Anthony Levandowski a donc conduit la direction d'Uber à se séparer de son collaborateur.