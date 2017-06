ALD va rapporter gros avec son IPO

La Société Générale vient de mettre sur le marché un peu plus de 80 millions d'actions de sa filiale de LLD, titres qui devraient lui rapporter de 1,148 à 1,617 milliard d'euros.

Particuliers et institutionnels savent désormais à quoi s'en tenir s'ils souhaitent devenir actionnaire d'ALD. La Société Générale vient de faire savoir qu'ils auront accès à 80820728 actions de sa filiale de location longue durée avec un prix unitaire de l'action compris entre 14,2 et 17,4 euros. Ces titres représentant 20% du capital d'ALD pourront donc rapporter de 1,148 à 1,406 milliards d'euros (de 1,320 à 1,617 milliard d'euros en cas d'exercice complet de l'option de surallocation, ce qui ferait alors passer la part du capital coté de 20 à 23%).

"Le lancement de l'introduction en Bourse marque une étape importante dans le développement d'ALD", souligne Mike Masterson, le P-dg d'ALD. Cette opération doit permettre au groupe de nouer plus rapidement des partenariats ou acquérir des start-up afin de développer de nouveaux services de mobilité, ce qu'il a déjà commencer à faire ces derniers mois (il a pêle-mêle pris le contrôle du loueur longue durée Parcours, racheté le loueur longue durée espagnol BBVA Autorenting, racheté le loueur longue durée irlandais Merrion Fleet et scellé des partenariats avec les groupes Crédit du Nord et BlaBlaCar).

L'offre est ouverte depuis hier et elle doit se clôturer le 14 juin pour les particuliers et le 15 juin pour les institutionnels, les transactions sur le marché réglementé d'Euronext Paris étant programmées, elles, pour le 16 juin. Rappelons que le loueur anticipe une hausse d'environ 8% de sa flotte totale sur 2017.