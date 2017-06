Le Royaume-Uni recule de 8,5% en mai

La proximité des élections législatives mais aussi le Brexit et les événements de ces dernières semaines expliquent en partie le mauvais mois de mai enregistré au Royaume-Uni. Depuis janvier le repli n'est que de 0,6%.

(AFP)

Les ventes de voitures neuves ont baissé de 8,5 % en mai sur un an, ont annoncé lundi les professionnels du secteur, évoquant l'effet pervers d'une nouvelle taxe et une prudence des acheteurs avant des élections législatives. En mai, 186 265 véhicules ont été vendus sur le marché britannique, a expliqué l'Association des constructeurs et des vendeurs d'automobiles (SMMT) dans un communiqué.

"Nous nous attendions à ce que la demande soit poussive en mai sur le marché des voitures neuves, en raison des achats anticipés de clients en mars - qui a vu un record absolu de ventes - avant l'augmentation d'une taxe sur les véhicules" au 1er avril, a expliqué Mike Hawes, directeur général de la SMMT. Les ventes avaient déjà chuté de presque 20% en avril déjà par effet ricochet des achats anticipés en mars. "En plus, il était probable que les élections législatives fassent réfléchir les gens à deux fois avant d'acheter", a ajouté Mike Hawes.

Les Britanniques se rendront aux urnes jeudi 8 juin pour renouveler la Chambre des Communes, à l'occasion d'élections anticipées convoquées par la Première ministre conservatrice Theresa May. Cette dernière espère y gagner une majorité plus solide, afin de pouvoir négocier en position de force le Brexit avec les Européens, mais les sondages récents font état d'une baisse de l'avance de son parti sur les travaillistes.

La SMMT n'a pas évoqué la question du Brexit dans son communiqué lundi, alors qu'il s'agit d'un enjeu fondamental pour l'industrie automobile britannique, qui exporte et importe massivement des voitures et des pièces détachées vers et depuis le marché unique européen. "Bien que la demande baisse, il est important de se souvenir que le marché demeure à un très haut niveau", a souligné toutefois Mike Hawes. Il s'est dit confiant dans le fait que le marché resterait "robuste cette année", évoquant la sortie attendue de nouveaux modèles de voitures cet été.

Depuis le début de l'année, les ventes sont en léger recul de 0,6%, à 1,158 million de véhicules. Dans le détail, la baisse du mois de mai a été provoquée par une chute de 20 % des ventes de voitures Diesel, tandis que leurs cousines à essence voyaient leurs ventes peu ou prou stables (+0,4%). Les ventes de voitures hybrides et électriques ont en revanche repris leur envolée, enregistrant une hausse de presque 47% de leurs ventes. Leur part de marché est passé de 2,8% à 4,4% d'une année sur l'autre. Les véhicules les plus commercialisés au Royaume-Uni le mois dernier ont été la Ford Fiesta, devant la Golf de Volkswagen et le Nissan Qashqai.

Source : SMMT