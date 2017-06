BrandZ Top 100 : Toyota à la fête, Tesla impressionne

L'édition 2017 de BrandZ Top 100, l'étude réalisée par WPP et Kantar Millward Brown, a rendu son verdict. Toyota conserve sa couronne dans la catégorie automobile, tandis que Tesla figure dans les meilleures progressions.

Toyota reste Toyota. En pointant à la 30e place du classement BrandZ Top 100, qui établit un classement mondial des marques par valeur, Toyota conserve son titre dans la catégorie automobile. La valeur du japonais accuse cependant un repli de 3%, à 28,660 milliards de dollars, et tombe de deux rangs dans le tableau général, d'après les calculs effectués par les analystes de WPP et Kantar Millward Brown.

Deux Allemands complètent le podium automobile. Il y a d'abord BMW, dont la valeur a été estimée à 24,559 milliards de dollars par WPP et Kantar Millward Brown. La marque à l'hélice perd donc 8 % et 2 places, par rapport à l'an passé, tombant de fait au 35e rang. Il y a ensuite Mercedes-Benz, 40e. Avec une progression de 4%, la valeur atteint 23,513 milliards de dollars, d'après les experts.

Bien plus loin dans le classement BrandZ Top 100 se trouvent trois autres marques automobiles. Ford (83e ; -8 places) est évaluée à 13,065 milliards de dollars, soit un chiffre stable par rapport à l'an passé. Honda chute de 17 rangs, pour se classer 91e, avec une valeur en repli de 8 %, à 12,163 milliards de dollars. Enfin, Nissan ferme la marche (100e). Les 8 places perdues sont l'effet conjugué d'un repli de 1%, à 11,341 milliards de dollars et de l'entrée de nouvelles références, telles que Salesforce, Netflix ou Snapchat, dans ce bas de tableau.

Une nouvelle référence, Tesla n'en est pas encore une, dans le Top 100. Cependant la marque d'Elon Musk impressionne. WPP et Kantar Millward Brown l'ont estimée en progression de 32 %, soit la 6e plus forte hausse entre les éditions 2016 et 2017 de BrandZ Top 100. Le constructeur atteint la valeur de 5,876 milliards de dollars, soit bien loin des autres cadors de la côte ouest américaine qui trustent les premières places. Google (245,581 milliards de dollars), Apple (234,671 milliards de dollars) et Microsoft (143,222 milliards de dollars) sont indétrônables.