Renault assure une nouvelle vie à ses batteries VE

Le constructeur s'est associé à la société Powervault dans le cadre d'une solution de stockage d'énergie à domicile basée sur ses "vieilles" batteries VE.

Renault a décidé de tester une nouvelle alternative à la seconde vie de ses batteries VE au Royaume-Uni. La marque au losange et le fournisseur local de solutions de stockage d'énergie Powervault se sont rapprochés afin de tester pendant un an une nouvelle solution de stockage d'énergie à domicile basée sur ses "vieilles'" batteries VE. Ces dernières seront exploitées dans 50 unités de stockage qui seront déployées dans des résidences, des écoles, des logements sociaux et des maisons individuelles de clients de la société énergétique M&S Energy.

"Les batteries utilisées dans les VE ont généralement une durée de vie de 8 à 10 ans, souligne Renault. Cependant, elles disposent encore de capacités utiles importantes pour des applications stationnaires, ce qui leur donne une vie supplémentaire avant d'être recyclées. Dans un système Powervault, la durée de vie supplémentaire des batteries est estimée entre 5 et 10 ans". Utilisées dans le cadre d'une solution de stockage d'énergie à domicile, elles sont en outre synonymes d'économies pour leurs utilisateurs : elles peuvent aussi être rechargées avec des panneaux solaires (plus de 842000 panneaux solaires ont été installés au Royaume-Uni entre 2010 et 2015).

"Grâce à ce partenariat pour le stockage d'énergie domestique, Renault ajoute une nouvelle brique dans sa stratégie globale pour la seconde vie de ses batteries, qui couvre déjà un grand nombre d'usage, des bâtiments industriels jusqu'au résidences", se réjouit Nicolas Schottey, directeur du programme batteries et infrastructures VE de Renault. A noter que la collaboration entre les deux entreprises permet également de réduire le coût des batteries intelligentes Powervault de 30%...

2,5

C'est en millions d'euros la somme que compte lever la société Powervault via une campagne de crowdfunding lancée sur la plateforme CrowdCube.