Infiniti se concrétise à Viry-Châtillon

Jérôme et Thomas Daumont, les deux frères codirigeants du groupe Altaïr, ont officiellement inauguré leur premier Centre Infiniti sur la célèbre la Nationale 7. La transformation du pop-up store en véritable concession aura demandé 500 000 euros.

"Infiniti et le groupe Daumont, c'est une très longue histoire. Nous nous intéressons à la marque depuis de nombreuses années et bien avant que son développement ne se concrétise sur le marché français", expliquent en chœur Jérôme et Thomas Daumont, les deux frères qui dirigent aujourd'hui le groupe Altaïr en succédant à leur père Denis. Il est donc logique que le groupe devienne un des 23 opérateurs qui composent aujourd'hui le réseau Infiniti.

La distribution a démarré comme pour tous les autres opérateurs nommés : avec la mise en place d'un pop-up store placé dans la cour de l'ancien site Renault situé à Viry-Châtillon (91). Une installation éphémère qui n'a pas empêché d'écouler les premières Infiniti : en neuf mois, 159 unités neuves ont été commercialisées. "Nous avons été surpris par ce très bon démarrage, d'autant plus que le contrat pour la première année d'exploitation était de 70 véhicules", s'étonne encore Jérôme Daumont.

Les dirigeants ont injecté 500000 euros pour transformer le pop-up store en véritable concession flambant neuve. Conforme aux normes et aux standards édictés par la marque, son emplacement lui permet de couvrir un large territoire au sud de l'Ile de France. Le statut de la marque japonaise va aussi permettre au groupe Altaïr d'élargir ses entrées auprès des flottes d'entreprise. "C'est un complément idéal de la marque Nissan", expliquent les dirigeants qui comptent "mutualiser les forces entre Infiniti et Nissan pour le back office". Le groupe Altaïr n'exclut d'ailleurs pas de poursuivre l'aventure Infiniti avec un second point de vente dès qu'une opportunité se présentera.

Une façon de renforcer le partenariat du groupe Altaïr avec l'Alliance Renault-Nissan qui repose sur 17 sites principaux et 3 annexes. En 2016, le groupe a commercialisé 7052 Renault / Dacia et 1442 Nissan neuves pour un CA consolidé de 294 millions d'euros.