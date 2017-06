OnStar, BlaBlaCar, Internet… Opel France tire le bilan

Des projets effectifs à ceux en passe d'aboutir, Thierry Gennetay, le directeur marketing d'Opel, fait le point sur les actualités de la marque. OnStar et le VO, puis Internet seront les événements forts d'avant l'été.

Opel va accoucher d'une offre qui concerne le véhicule d'occasion et son système OnStar. "Dans quelques jours, les acheteurs d'Opel de seconde main pourront profiter gratuitement du service télématique pendant trois mois afin de le découvrir", a-t-on appris auprès de la direction d'Opel France, lors d'un échange avec le Journal de l'Automobile. Les concessionnaires doivent être informés sous peu de cette opération.

Dans les faits, tous les cas seront éligibles, et pas seulement les acquisitions de VO sous label. "Nous avons voulu privilégier le client et non nos intérêts personnels directs", argue-t-on chez Opel. La seule condition s'avère technique, puisque le véhicule d'occasion devra être équipé d'OnStar pour que les téléconseillers puissent l'activer durant trois mois. Le nombre de voitures potentiellement concernées n'a pu être arrêté.

Introduit sur le marché français à l'automne 2015 avec l'Astra, le service télématique OnStar s'embarque désormais sur la quasi-intégralité de la gamme Opel. La politique commerciale "forte et affirmée" d'Opel a opté pour une accessibilité facilitée. De fait, à la sortie des concessions, 85% des véhicules neufs embarquent OnStar, selon les statistiques de Thierry Gennetay, le directeur marketing d'Opel France. "Les souscriptions en option, à 480€, sont très rares", observe-t-il.

OnStar bientôt au service des flottes

Valable un an après son activation, OnStar connaît des taux de renouvellement de 30% parmi ses utilisateurs. Pour mémoire, l'abonnement est facturé 99€/an ou 9,90€/mois. Un score dont Thierry Gennetay se dit satisfait, d'autant que l'expérience aux Etats-Unis fait état d'un effet direct sur la fidélité à l'après-vente et sur le renouvellement de parc.

Dans l'Hexagone, les services les plus utilisés sont respectivement la localisation du véhicule, le téléchargement de destination et la gestion des ouvrants à distance. Après avoir entériné un partenariat technique avec Booking.com et Parkopedia, le catalogue va s'enrichir un peu plus, à une date non arrêtée. " Nous avons un projet avec des clients gestionnaires de flottes et avec des clients loueurs de courte durée", révèle Thierry Gennetay. Le sujet des clients flottes aurait-il quitté les cartons dans lesquels il patiente depuis 2015 ? "Il y aura des applications pour faciliter la gestion du parc roulant d'un client Opel", glisse le directeur marketing sans trop s'épancher sur un sujet qui dépendra certainement de PSA, après la reprise des actifs. Idem vis-à-vis des LCD.

La qualité des leads BlaBlaCar

Au printemps, BlaBlaCar annonçait son programme de commercialisation de véhicules en LOA. ALD Automotive et Opel en sont les partenaires. "Opel croit fermement en ce concept de vendeur de mobilité, rappelle Thierry Gennetay. La vente de véhicules au travers de la plateforme fait l'objet d'un contrat européen. La France est le pilote du projet." Qu'en attend-il ? "Une valeur de marque, affirme le directeur. En s'alliant à la plus grande référence de covoiturage au monde, la perception d'Opel va évoluer."

Si le nombre de contacts générés fait partie des quatre indicateurs de performance suivis, Thierry Gennetay ne lâche rien sur les volumes. En revanche, il salue la qualité. En général, les contacts rappelés pour qualification par le centre d'Opel répondent dans 66% des cas en moyenne, ceux générés par BlaBlaCar décrochent leur téléphone dans 77% des cas en moyenne. Ensuite, le taux de rendez-vous programmés, habituellement de 26%, passe à près de 34% en moyenne si le prospect est capté par la plateforme de covoiturage.

Mais comment accueille-t-on des prospects BlaBlaCar en concession ? Un véritable enjeu, concède Thierry Gennetay. "BlaBlaCar a une forte crédibilité auprès de sa communauté. Elle la met en jeu dans des partenariats comme celui-ci. Il faut s'en montrer digne et n'avoir aucune mauvaise surprise pour le client. Sans quoi on s'expose à une réaction immédiate des utilisateurs qui résonnent en réseau social", analyse le directeur. Comprendre que la sanction par la note pourrait rapidement mettre Opel à mal.

Nouvelle mouture en juillet du site Opel.fr

Ce rapport à l'univers digital, Opel l'assume. La part des budgets consacrés à ce média a augmenté cette année. La télévision à la demande, les espaces sur les réseaux sociaux et le référencement payant sont des cibles privilégiées. Il en résulte un accroissement de 40% du trafic sur les sites d'Opel et de 25% des visiteurs qui restent plus d'une minute. De bon augure à quelques semaines du lancement du nouveau site, attendu pour juillet. "Opel.fr va moderniser ses interfaces pour faciliter la navigation", annonce Thierry Gennetay. Rappelons que la marque souhaite générer 60000 leads cette année dans son réseau (+20%).

"Le site donnera aussi un accès direct à MyOpel", complète Thierry Gennetay. Ce qui est assez logique compte tenu de la pression mise aux concessionnaires pour encourager leurs clients à s'inscrire. "Nous sommes sur la bonne voie, se réjouit Thierry Gennetay, nos concessionnaires atteignent 81% de taux d'activation à la livraison d'un VN, notamment grâce à OnStar qui peut gérer au travers de la plateforme."