Le groupe Faurie entre au capital du groupe Gibaud

20% du capital du groupe dirigé par Denis Gibaud est désormais détenu par Marc Faurie. Celui-ci devrait en outre acquérir la totalité de l'opérateur d'ici trois ans et réalise ainsi une belle opération de croissance externe.

Ce n'est pas une acquisition à proprement parlé mais un premier rapprochement qui devrait conduire le groupe Faurie à reprendre l'intégralité du groupe Gibaud d'ici trois ans. Pour l'heure, Marc Faurie a signé avec Denis Gibaud un premier accord lui permettant d'acquérir une participation de 20% du capital du groupe Gibaud.

Durant les trois prochaines années, les deux opérateurs voisins collaboreront à l’étude de projets communs dans l’intérêt des deux parties avant que le groupe Faurie se porte acquéreur de la totalité des actions des sociétés du Groupe Gibaud.

Cette opération va ainsi permettre au groupe Faurie de passer dans une nouvelle dimension : représentant de la marque Renault sur six concessions mais également des marques Volkswagen et Audi avec une concession, Marc Faurie renforcera ainsi son partenariat avec la marque au losange et se diversifiera en devenant distributeur de la marque Opel.

En effet, le groupe Gibaud a commercialisé 4600 VN en 2016 pour un CA de 150 millions d'euros, s'appuyant sur deux sites Renault-Dacia situés à Châteauroux (36) et Guéret (23) et surtout sur neuf concessions Opel localisées à Angoulême, Saintes, Cognac (16), Limoges (87), Guéret (23), Poitiers, Châtellerault (86), Châteauroux (36) et Royan (17).

Ce sont donc des volumes de 4600 VN qui viendront s'ajouter 9600 VN et 7000 VO distribués par le groupe Faurie à travers quinze sites primaires et annexes (Brive, Tulle (19), Montauban (82), Périgueux, Bergerac (24) et Limoges (87). Une acquisition qui devrait permettre au groupe Faurie de faire partie des tous premiers opérateurs nationaux avec près de 15000 VN.