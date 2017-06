La Honda Box veut conquérir le parc français

Confortée par les premiers retours du terrain, la solution de connectivité après-vente, Honda Box, dévoile davantage d'éléments sur ses ambitions. Elle pourrait changer la vie des ateliers de la marque, dans un contexte de marché favorable.

Honda veut livrer 20% de voitures connectées à son après-vente, en France, dans les mois à venir. Lors d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile, Pierre Guignot, le responsable marketing et relation client de Honda France, a fait savoir que l'offre Honda Box devrait équiper 2 voitures neuves sur 10, dans l'Hexagone, cette année.

Honda Box n'est autre que le boitier OBD associé à une application multiservice que la marque japonaise a lancé en mars dernier, à l'occasion de la commercialisation de la Civic de dernière génération. Au travers de cet ensemble inédit chez Honda, le client accède à des fonctionnalités de confort, de sécurité et de supervision de l'état de son véhicule. Un dernier point qui a son importance puisqu'il tend à faciliter la remontée d'informations critiques et donc la génération d'opportunités dans les ateliers.

"Nous essayons d'inscrire Honda dans une stratégie d'univers digital personnalisé par client, cela sera vrai pour la communication mais aussi durant le cycle de vie du produit, avec Honda Box", confie Pierre Guignot. Il s'agit d'un projet européen, conduit par les ingénieurs du siège avec la contribution de Bright Box, en tant que fournisseur. Compatible avec toutes les voitures de la marque, VN et VO, Honda Box n'est cependant pas ouvert au multimarquisme.

Grimper à 50% de taux de monte

Les concessionnaires prennent en charge la chaine de valeur, de la commercialisation à l'installation. Honda facture 300 euros sa "Box". Ce qui inclut trois ans de connectivité. Mais pour se rendre plus attractif, la Honda Box se fond dans le contrat d'entretien, qui pèse environ 30% de pénétration au VN, depuis l'an passé. En le rapprochant intimement du financement, Honda espère même que ce dernier grimpe à près de 50%, soit autant que le taux de pénétration des contrats d'extension de garantie, à ce jour.

Honda Box est dite "en phase 1". Suivront des évolutions destinées à étoffer le catalogue de services après-vente, d'après Pierre Guignot. De là à parler d'un écosystème propre à la marque, il faut patienter. "Cette réflexion quant à cette transformation est en cours, au siège européen, explique Christophe Decultot, le directeur général de Honda France. Il faut attendre pour en connaitre la forme et la portée. Avec la moto et la robotique, nous sommes en mesure de capitaliser sur une complémentarité".

9200 VN en 2017

"Depuis 18 mois, Honda connait une belle dynamique", se félicitent Christophe Decultot et Pierre Guignot. Les derniers chiffres en attestent. Avec un cumul de 3070 livraisons, au point de passage du 30 avril, Honda affichait une progression de 5,75 %, au terme du premier quadrimestre 2017. Alors que le marché accusait un repli de 6 %, lié aux effets de Pâques, la marque japonaise enregistrait une hausse de 4,91 % lors de ce mois d'avril. Cette performance à contre-courant de la tendance baissière, Honda la doit notamment à la Civic sortie en mars, qui a totalisé 132 unités (+101 %). "Les effets ne se font pas encore pleinement sentir, mais ils sont palpables", nuance le responsable marketing. On peut aussi l'attribuer à un taux de transformation de 60 % des leads.

A fin mai, selon les données AAA Data communiquées par la marque, Honda totalise 3 737 unités (dont 68 % de moteurs essence). Les concessionnaires ont livré 1 472 HR-V, 999 Civic, 621 CR-V et 645 Jazz. 71 % de ces immatriculations sont réalisées auprès des particuliers (67 %, à fin 2016), contre 4 % chez des entreprises (14 % à fin 2016), laissant 25 % aux autres débouchés, dont les loueurs. Le prix moyen facturé des VN s'établit à 22 002 euros. A côté, le VO atteint la moyenne de 9572 euros. 35 % d'entre sont revendus à marchands et parmi les 65 % cédés à des particuliers, un VO sur deux est commercialisé au travers du label Occasion Honda, rapporte la direction de nationale.

Ce rythme accéléré ne provoque pas de changement d'objectif. Honda France maintient les accords pris avec ses concessionnaires, en début d'année. "Nous pensons immatriculer 9200 voitures, en 2017, soit un volume stable", annonce Christophe Decultot. "Nous envisagerons ensuite des perspectives à plus de 10000 VN annuels", complète Pierre Guignot.

Des recherches à Paris et en Corse

Au second semestre, l'accent sera mis sur la consolidation des ventes de Civic, dont la version Type R va entrer en lice, sur l'amélioration constante du service et sur la défense des positions sur le segment des SUV. Honda Europe prépare à ce titre une série spéciale du CR-V. La déclinaison deux roues motrices proposera à l'automne un pack design extérieur et du cuir à la place de l'alcantara, dans l'habitacle. "Il ne faut le laisser démuni seul face à une concurrence agressive", explique le responsable marketing. Sa baisse étant déjà supérieure aux prévisions initiales, qui étaient de 10 à 15 %.

Le réseau enfin ne devrait pas subir de grand bouleversement. "2 à 3 sites" pourraient ouvrir sous peu, à Paris et en Corse, où la direction nationale s'active, selon Christophe Decultot. Honda se satisfait de la centaine de points de vente qui "couvre 80 % du marché". 65 % d'entre eux sont aux nouvelles normes architecturales. Les 35 % restants sont engagés dans des travaux à achever au plus tard au début de l'année 2019.