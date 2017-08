Indigo fait une place à Midas

Le leader mondial du stationnement accueille depuis peu l'enseigne Midas dans son parc de Boulogne-Billancourt au travers d'un nouveau concept de centre de réparation rapide.

Installé en bordure du périphérique et de la porte de Saint-Cloud, le parking Indigo de la place Abel Gance de Boulogne-Billancourt est un site stratégique pour le gestionnaire de stationnement. Grâce à ses trois niveaux, ce dernier dispose de 525 places, dont près de 400 pour des abonnés, et abrite environ 75% de voitures de sociétés en se situant à quelques enjambés de grands groupes tels que TF1, Canal + ou encore France Galop.

Eu égard à tous ces atouts, c'est donc dans ce parking que Midas a souhaité déployé son tout nouveau concept de centre de réparation rapide. Dénommé "satellite", celui-ci entend permettre à l'enseigne du groupe Mobivia de se rapprocher d'une clientèle inédite, plus urbaine, plus active et confrontée à de multiples contraintes. "Déposer sa voiture le matin pour aller travailler et la retrouver le soir même révisée, c'est désormais possible", note ainsi Midas.

60000€ d'investissement

A Boulogne, ce centre occupe sept places, soit environ 80 mètres carrés, et est équipé de deux ponts permettant d'effectuer toutes les prestations de base. Opérationnel depuis mai dernier, celui-ci aura nécessité un investissement de 60000€ et l'embauche de deux techniciens encadrés par le responsable du centre Midas situé à quelques centaines de mètres de là. Une organisation qui justifie pleinement la dénomination employée, l'enseigne imaginant positionner ses satellites à proximité de centres existants de sorte à favoriser les synergies entre chacun.

Pour Sébastien Fraise, directeur général adjoint et directeur France d'Indigo, ce partenariat "illustre notre volonté de connecter nos parkings aux besoins de nos clients en déployant dans nos parcs de stationnement de nombreux services à la mobilité". Directeur général de Midas France, Bertrand Cormier estime, de son côté, que ce rapprochement entre le leader mondial du stationnement et son enseigne permettra à celle-ci de partir "à la conquête de nouveaux territoires, mais aussi de nouveaux clients".