Toyota inaugure son nouveau siège américain

Situé au Texas, ce site ultramoderne s'inscrit dans un vaste plan d'investissement de 10 milliards de dollars sur cinq ans et générera 4000 emplois dans le nord de l'Etat.

Alors que la marque fête cette année ses soixante ans de présence aux Etats-Unis, Toyota Motor North America (TMMA) vient d'inaugurer en grande pompe son nouveau siège social en présence de centaines de personnalités, partenaires et membres influents de la collectivité. Situé dans le nord du Texas, à Plano très précisément, ce site ultramoderne qui s'étend sur quarante hectares aura nécessité un investissement d'un milliard de dollars.

Celui-ci s'inscrit dans le projet "One Toyota" destinée à unifier dans un même lieu l'ensemble de ses établissements d'Amérique du Nord. A Plano, TMMA dispose ainsi de son siège social, mais aussi de ses services qualité technique, ventes, marketing, financiers et corporate jusqu'ici disséminés en Californie, dans le Kentucky et ailleurs. D'ici la fin 2017, ce site emploiera 4000 personnes avec 75% de salariés ayant accepté le transfert de leur unité dans le Texas et 25% de recrues puisées dans le tissu local.

La construction de ce siège social rentre dans le cadre d'un vaste plan d'investissement annoncé en début d'année par le groupe japonais. Celui-ci prévoit ainsi de mobiliser une enveloppe de 10 milliards de dollars dans les cinq ans à venir pour moderniser l'ensemble de ses sites de production et permettre au site de Plano de sortir de terre. Pour rappel, Toyota dispose de dix sites d'assemblage aux Etats-Unis ainsi que de 1500 concessions (Lexus compris). Salariés directs et réseau de distribution confondus, TMMA emploie 136000 personnes dans tout le pays.