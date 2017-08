Priod se renforce chez Citroën

L'opérateur francilien devrait reprendre la concession aux chevrons située à Paray-Vieille-Poste, dirigée par Philippe Vieilcanet.

Le groupe Priod a notifié à l'Autorité de la concurrence son intention d'acquérir la concession Citroën Belle Etoile Automobile de Paray-Vieille-Poste (91). "Cette opération a été formalisée par un acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives du 7 juin 2017", indique le site de l'Autorité de la concurrence sur son site.

La concession en question est dirigée par Philippe Vieilcanet par ailleurs distributeur Skoda dans l'Essonne.

Le groupe Priod se renforcerait ainsi dans la marque Citroën dont il est un important distributeur en Ile-de-France via six sites dans les Yvelines, dans l'Essonne et la Seine-et-Marne (6 484 VN Citroën en 2016). Outre la marque aux chevrons, le groupe Priod représente également les marques Audi, Kia, Opel, Volvo, mais également Ford avec laquelle il s'est développé l'an dernier en Alsace, reprenant les concessions du groupe Alliance Automobiles, tout en ayant cédé parallèlement les sites d'Argenteuil (95) et Nanterre (92) au groupe Frey.

Très discret quant à ses résultats commerciaux, le volume VN du groupe Priod est estimé à plus de 10000 VN.