Cardayz : PSA Retail a aussi sa plateforme VO

PSA Retail a lancé Cardayz.fr, nouvel outil de conquête sur le marché de la seconde main auprès des particuliers, qui sera déployée en Europe et appuyée par des sites physiques allant ainsi plus loin dans la "phygitalisation"…

Dans l'objectif que s'est fixé le groupe PSA à l'horizon 2021, à savoir écouler 800000 VO en Europe, tous les moyens sont bons. Depuis moins d'un an, on ne peut pas dire que le constructeur ait traîné en chemin : rachat d'Aramisauto.com, d'autobiz, ou création d'une business unit VO… PSA doit et peut aussi compter sur sa filiale de distribution PSA Retail.



Et celle-ci s'est mise en ordre de marche en lançant cardayz.fr, nouvel outil stratégique afin de conquérir le marché du VO. Plus qu'une simple plateforme VO, cardayz.fr se veut être une approche globale du secteur de la seconde main.

Si cardays existait sur une forme équivalente en Belgique, c'est en France que le concept voit réellement le jour. Outre l'aspect digital, PSA Retail souhaite ajouter à la plateforme une "véritable promesse client apportant aussi une approche phygitale", comme l'a expliqué Loïc de la Roche, directeur PSA Retail VO, qui souhaite "rendre visible et disponible l'offre VO de PSA Retail".

Ainsi, la plateforme dispose d'un stock pour son lancement de 10000 VO, dont deux tiers issus des trois marques du groupe, mais ce volume est destiné à croître, le but étant d'attirer les internautes et de favoriser les flux via les achats-reprises.

On l'aura compris, le but est de viser le marché des particuliers. Ainsi, cardays.fr intègre à son offre Cardayz Bugdet ciblant 60% des clients du marché VO qui s'intéressent aux véhicules de plus de 100000 kilomètres et de cinq ans et plus avec des tarifs spécifiques, et surtout "la promesse d'une préparation mécanique sans compromis à mise à niveau esthétique à la carte", garantit le constructeur.

Pour appuyer son offre digitale, PSA Retail pourra compter sur ses sites physiques pour transformer l'essai. Ainsi, des Cardayz Center verront peu à peu le jour au sein des sites de PSA Retail à travers la France ou l'Europe avec des corners aux couleurs de la plateforme. Le premier site ouvrira ses portes à Madrid en octobre prochain avant un déploiement dans le réseau de PSA Retail en France comme en Europe.

Parallèlement, Cardayz 2.0 proposera aux clients des "hyper centre-ville", une approche phygitale comme c'est désormais le cas à Paris au sein de l'Experience Store du 16e arrondissement. D'autres Cardayz 2.O verront aussi le jour via des pop up stores modernisant ainsi le parcours client.

Le concept Cardayz devra ainsi apporter son écot aux ventes VO de PSA Retail. Le constructeur ambitionne ainsi de commercialiser 35000 unités auprès des particuliers devant s'ajouter aux 200000 unités actuelles réalisées par PSA Retail. Enfin, Cardays a aussi pour vocation de se développer en Europe : l'Allemagne et l'Espagne verront la plateforme s'y déployer dès octobre prochain, avant l'Autriche, le Portugal ou la Suisse en 2018.