Baidu a choisi la HD de TomTom

Le Chinois impliqué dans l'automatisation de la conduite a décidé de faire confiance à TomTom pour l'accompagner dans l'intégration des cartes routières de haute définition.

Les pièces se mettent peu à peu en place sur l'échiquier de Baidu. A peine a-t-il annoncé des partenariats avec les constructeurs chinois que le concurrent asiatique de Google met TomTom sous les feux des projecteurs, en dévoilant les contours d'un contrat qui fait du Néerlandais son fournisseurs de cartographie de haute définition (HD).

Cet accord prendra une dimension mondiale, ont-ils fait savoir dans leur communication. En l'occurrence, Baidu va exploiter TomTom HD Map et RoadDNA, les deux outils majeurs du fournisseur en matière d'automatisation de la conduite et de calcul d'itinéraire. "Notre collaboration avec TomTom crée un composant uniforme mondial, sous la forme d'un seul service de cartes HD. Elle fait avancer notre programme open-source de voiture autonome, Apollo", entrevoit Qi Lu, le directeur d'exploitation de Baidu.

"Un service globalement unifié"

Baidu et TomTom se connaissent, notamment par le truchement de Nvidia. Le fabricant de supercalculateurs indispensables à la délégation de conduite avait en effet dévoilé une liste de partenaires spécialistes de la cartographie, fédérés dans son programme de recherche sur l'interaction avec l'intelligence artificielle, en janvier 2017, au CES. Une liste qui comprenait TomTom et Here pour la majeure partie du monde, Baidu pour le territoire chinois et le Japonais Zenrin. "Un rapprochement qui facilitera la communication entre les technologies et, par conséquent, la synchronisation des données en temps réel", écrivait-on alors dans nos colonnes.

L'annonce de la signature entre Baidu et TomTom peut sonner, quelque part, comme une occasion manquée dans les rangs de Here. En effet, les deux sociétés ont des liens commerciaux très étroits, et ajouter le périmètre de la conduite autonome pouvait apparaître comme une suite logique. Souvenez-vous, en janvier dernier, Here a obtenu le statut de fournisseur de données cartographiques de Baidu, dans tous les pays hors d'Asie, dans le cadre de son service équivalent de Google Maps.

Au siège de TomTom, on ne cache pas sa satisfaction : "Avec la collaboration de Baidu sur la plateforme de fabrication pour les cartes de haute définition, nous créons un service de cartographie HD globalement unifié pour les OEM et les entreprises technologiques qui travaillent sur l'avenir de la conduite. Nous sommes convaincus que nous pouvons accélérer ces changements avec des partenaires intelligents comme Baidu", commente le P-dg du groupe, Harold Goddijn.