Faurecia inaugure au Maroc

L'équipementier français ouvre une deuxième usine au Maroc pour son activité Sièges et en ouvrira une troisième, en 2018, pour son activité Intérieurs et Mobilité Propre.

"L'événement d'aujourd'hui marque une étape importante dans l'histoire de Faurecia au Maroc, où nous sommes présents depuis 2009, a indiqué Patrick Koller, le directeur général de Faurecia. Le Maroc constitue une base stratégique car nous sommes au plus près de nos clients et bénéficions d'un cadre propice au développement de nos activités. En conséquence, nous comptons renforcer la présence de Faurecia au Maroc en ouvrant en 2018 à Kenitra un troisième site industriel pour nos activités Interiors et Clean Mobility."

En attendant, c'est l'activité Sièges qui vient d'ouvrir un nouveau site dans le Royaume. Située à Salé, cette usine, qui s'étend sur 12800m2, a nécessité un investissement de 170 millions de dirhams (15,440 millions d'euros) et a permis de créer 1300 postes. Un chiffre qui pourrait atteindre 1800 dans le futur. Les employés fabriquent 10000 coiffes cuirs et textiles de sièges par jour afin d'alimenter, notamment, la fabrication des Peugeot 3008 (Sochaux) et 5008 (Rennes). Une autre usine marocaine, à Kenitra, est également destiné à la fabrication de coiffes de sièges. Le Français dispose même d'un autre site en Afrique du Nord, à Ben Arous, en Tunisie.

Le Maroc se dessine donc de plus en plus comme une terre automobile à l'heure où l'usine Renault-Nissan de Tanger vient de fêter le millionième véhicule produit depuis 2012. Un fait soutenu par une volonté politique. D'ailleurs Moulay Hafid El Alamy, ministre marocain de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Economie numérique, a salué ce nouvel investissement : "Le partenariat industriel engagé avec Faurecia est porteur de développement et de performance pour notre industrie automobile. En renouvelant le choix de la destination Maroc, Faurecia participe activement au déploiement de la vision tracée pour le secteur, celle d'étoffer les chaînes de valeur locale et de densifier notre tissu productif."