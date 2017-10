PSA VO s'attaque au marché des particuliers

Comme annoncé dès sa création l'an passé, la business unit du constructeur français s'intéresse de désormais de près au canal C-to-C en créant Carventura.com, une plateforme sécurisant les transactions.

Avec un volume de 3,8 millions d'unités vendues par an, le marché du véhicule d'occasion de particulier à particulier est un secteur qui attire beaucoup de convoitises et en particuliers de la part des constructeurs qui voient là une nouvelle source de rentabilité sur le business VO. D'où l'intérêt de tenter de capter ce marché.

PSA l'a rapidement compris, et c'est dans cet intérêt que le constructeur français vient de créer Carventura.com, une plateforme dont le but est de sécuriser les transactions entre particuliers en apportant services et sécurité à l'acheteur comme au vendeur, et ce de la mise en ligne jusqu'au paiement.

Carventura.com, présidée par Frédéric Lecroart, propose ainsi une inspection de tous les véhicules par un expert indépendant avec 200 points de contrôle, avec de surcroît un essai routier. Si le véhicule ne répond pas aux standards de qualité, l’annonce ne sera pas publiée. Par ailleurs, chaque véhicule d’occasion est assorti d’une garantie d’assurance et d’assistance d’une durée de six mois.

"Le groupe PSA continue son offensive sur le véhicule d’occasion avec la création de Carventura.com, qui permettra de répondre aux besoins de nouveaux clients. Notre stratégie est d’accompagner tous les clients dans leur projet de mobilité automobile, à la fois dans le réseau de nos marques et sur les plateformes e-commerce multimarques, et maintenant aussi dans l’univers des ventes de particulier à particulier ", a ainsi déclaré Marc Lechantre, directeur de la business unit VO de PSA, qui avait fixé comme priorité l'an passé (JA 1249) de lancer une nouvelle offre émanant du constructeur sur le canal C-to-C. C'est désormais chose faite avec Carventura.com

La BU VO de PSA, créée il y a un peu plus d'un an, s'est fixé l'objectif d'écouler 800000 unités dans le monde à l'horizon 2021.