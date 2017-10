Brienne Auto, distributeur BMW/Mini à Bordeaux, repris par le groupe Parot, pesait 1773 VN/VO et un CA de 54,1 millions d'euros.

Le groupe Parot en avance sur son temps de passage

Le groupe de distribution vient de présenter un premier bilan de ses activités à fin septembre. Après neuf mois en 2017, le CA fait état d'une progression de 55%. Une performance qui intègre notamment les opérations de croissance externe.

Après un premier trimestre 2017 qui voyait le chiffre d'affaires du groupe progresser de 64%, à 207,1 millions d'euros contre 126,1 millions d'unités en 2016 (+12% à périmètre constant), le groupe Parot continue sur sa lancée et enregistre une nouvelle progression à l'issue du troisième trimestre 2017 de l'ordre de 40%, à 101,4 millions d'euros (+8% à périmètre constant).

Au cumul depuis le début de l'exercice et neuf mois d'activité, le groupe de distribution dirigé par Alexandre Parot voit ainsi son CA atteindre les 308,9 millions d'euros, en hausse de 55%, en intégrant les acquisitions de VO 3000, du groupe Behra et de Brienne Auto. Sans ces dernières, la progression du CA est toutefois de 11% à périmètre constant.

1 773 VN/VO supplémentaires

Force est de constater la vitalité de l'opérateur d'origine bordelaise, qui a renforcé ses positions sur le marché VN comme sur le marché VO. En effet, tout au long de l'exercice 2016, le groupe s'est consolidé en reprenant presque coup sur coup le négociant VO 3000, puis le groupe Behra, respectivement en juin et septembre de l'an passé.



Une croissance externe qui s'est poursuivie cette année avec la reprise de Brienne Auto, distributeur BMW et Mini à Bordeaux. Cette acquisition a permis au groupe Parot de mettre la main sur un volume VN/VO de 1773 unités et sur un CA de 54,1 millions d'euros, mais aussi d'intégrer le Top 10 des distributeurs des marques BMW et Mini.

Un CA compris entre 435 et 445 millions d'euros

Rappelons par ailleurs que le groupe Parot a lancé l'été dernier la plateforme de ventes VO Zanzicar.fr. "Après seulement quelques semaines d’exploitation, le bilan de la phase 1 du lancement est très satisfaisant. Cette étape cruciale a permis de valider l’ensemble du dispositif par les premières ventes, notamment les étapes clés depuis la prise de commande sur le site jusqu’à la livraison du véhicule en point de retrait ou à domicile, et le parti pris de la solution tout compris : garantie, entretien et souplesse de financement, notamment en LOA", a fait savoir le groupe. A terme, Zanzicar.fr a pour objectif d'écouler 15000 unités à l'horizon 2020.

D'ici la fin de l'année, le groupe Parot se fixe comme objectif d'atteindre un CA 2017 compris entre 435 et 455 millions d'euros contre 420 millions d'euros initialement prévu. En 2016, le groupe Parot, 56e du Top 100 du Journal de l'Automobile, a écoulé 6077 VN et 10468 VO.