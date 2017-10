PSA globalise son approche B-to-B

Le constructeur a fusionné ses entités Peugeot Professionnel France, Citroën et DS Business France. PSA Corporate Sales France assurera désormais la prise en charge de l'ensemble du développement des ventes B-to-B en VP, VU et VE des marques Peugeot, Citroën et DS.

En matière de ventes à professionnels, la globalisation est aussi à l'ordre du jour au sein du groupe PSA. Ce dernier vient en effet d'annoncer que la prise en charge du développement de l'ensemble des ventes B-to-B en VP, VU et VE des marques Peugeot, Citroën et DS sur le territoire étaient désormais assurée en interne via une seule et même entité, PSA Corporate Sales France. Jusqu'ici, l'approche du marché B-to-B chez Peugeot était assurée par une entité dénommée "Peugeot Professionnel France", et celle de Citroën ainsi que de DS par une entité baptisée "Citroën et DS Business France".

Avec la création de PSA Corporate Sales France, il s'agit bien évidemment d'offrir un point d'entrée unique aux professionnels pour les trois marques du groupe, offrant donc aussi plus de possibilités à ce dernier d'accroître ses volumes B-to-B en VP, VU ou VE, et ce, surtout auprès des grands comptes, des ETI et des loueurs LCD ou LLD. "PSA Corporate Sales France participe aussi pleinement au développement B-to-B des nouvelles offres de mobilité et de financement proposées sous la marque Free2Move", note le groupe PSA.

La direction de PSA Corporate Sales France est assurée par Hugues de Laage de Meux, qui est rattaché aux deux directeurs commerce Peugeot et Citroën Automobiles France. Il était jusqu'ici directeur de Peugeot Professionnel France. Olivier Bonnet, l'ancien directeur de Citroën et DS Business France ? Il occupe désormais le poste de directeur de l'Importers Office chez PSA.