Back2Car, la nouvelle marque nationale de pièces de réemploi

Le groupe Alliance Automotive déploie sur le territoire son offre de pièces de réemploi Back2Car avec une garantie nationale de deux ans sur 70% de la gamme.

Dès le 23 octobre, l'ensemble des distributeurs du groupe Alliance Automotive auront accès aux 300000 pièces de réemploi sous la marque Back2Car. Une année de test et de mise en place aura été nécessaire avant ce déploiement national. Le temps également d'acquérir quelques sociétés de démolition ! Récemment, le groupe Alliance a notamment finalisé l'acquisition de deux sites majeurs : Axiomauto sur Amiens (80) et Dupas à Saint-Pierre-les-Nemours (77). Ces deux rachats sont intervenus après ceux de Genève Occasion à Niort (79) et de SEVP Auto à Saint-Quentin (02).

Au total, six centres de démontage alimentent le réseau Préférence Recyclage créé par le groupe Alliance. D'autres rachats seraient en cours de discussion.

Dans la pièce de réemploi, la rentabilité du busines model repose sur la qualité de la pièce, et donc l'approvisionnement. Le groupe a ainsi fait le choix de travailler à plus de 90% avec les assureurs dont la qualité s'avère supérieure.

La déconstruction des véhicules ne nécessite pas non plus un process industriel. Chaque VHU étant unique, la standardisation du démontage n'est pas non plus un référence. "Nous observons d'ailleurs des ratios de rentabilité supérieurs dans des ateliers de démontage à l'ancienne", explique Luc Fournier, directeur de l'activité PRE.

En revanche, la commercialisation et la tarification vont bien faire l'objet de process standardisés. Back2Car vient d'être intégrée dans les base Sidexa et la marque souhaite clairement devenir un référent tarifaire de la pièce de réemploi en France. En proposant une garantie de deux ans sur les pièces de réemploi pour la carrosserie, les équipements intérieur (tableaux de bord, garnitures…) et les équipements électroniques (alternateurs, démarreurs, lève-vitres, compresseurs…), le groupe se positionne également en mieux-disant de la profession. Seuls les moteurs et boîtes de vitesses restent couverts par une garantie d'un an.

Pour le groupe Alliance, la pièce de réemploi devient véritablement un nouvel axe de croissance car, au-delà de la réponse apportée au décret sur son utilisation lors des réparations, celle-ci devient également une réponse et un complèment aux arrêts de production des équipementiers.