Pamela Fletcher à la tête des programmes VE de GM

Grande figure de l'électromobilité, Pamela Fletcher a été promue à la tête des programmes "Véhicules électriques" de General Motors.

Réputée pour ses compétences scientifiques et son aptitude au management, principalement en ingénierie et recherche avancées, Pamela Fletcher vient d'être promue au sein de GM. Elle aura désormais la charge des programmes Véhicules Electriques du groupe. Un rôle déterminant alors que Mary Barra, CEO de GM, vient d'annoncer le lancement de vingt véhicules électriques au sein du groupe d'ici 2023.

Elle reportera directement à Doug Parks, vice-président des programmes Véhicules Electriques et Véhicules Autonomes de GM, qui s'en réjouit : "Il n'y a personne d'aussi bien préparé que Pamela pour nous aider à ouvrir la voie qui mène au 'zéro émission'". On peut rappeler que Pamela Fletcher a supervisé le développement de la Chevrolet Volt plug-in hybrid, des Chevrolet Bolt EV (élue Voiture de l'Année en Amérique en 2017) et Spark EV, ou encore de la Cadillac ELR. Elle a aussi joué un rôle clé dans le projet GM Super Cruise.