Laurent Desrouffet prend la tête de Mondial Pare-Brise

Le dirigeant du groupe Autodistribution se voit confier la direction générale de l'enseigne Mondial Pare-Brise en remplacement de Marc Coussedière.

Suite à son rachat par le groupe tricolore en début d'année, Mondial Pare-Brise change de patron. Après onze années passées à ce poste, Marc Coussedière quitte la direction générale de l'enseigne "pour se consacrer à une nouvelle opportunité professionnelle", comme l'explique Autodistribution dans un communiqué, tandis que Laurent Desrouffet, figure bien connue du groupement tricolore et du monde de la rechange, lui succède.

Favoriser les synergies

Agé de 46 ans, ce dernier a débuté sa carrière chez Tenneco avant d'évoluer dans les rangs de Valeo, puis de rejoindre Autodistribution en 2010. D'abord directeur marketing et technique, il est ensuite promu à la direction commerce et réseaux VL deux ans plus tard. Un poste qu'il conserve, malgré ses nouvelles responsabilités, sous le titre de directeur général des réseaux et activités de réparation VL du groupe Autodistribution.

A la tête de Mondial Pare-Brise et d'une société comptant 290 centres en France, Laurent Desrouffet aura pour principale mission de poursuivre le développement commercial et économique de l'enseigne, tout en favorisant les synergies en matière d'achats, de logistiques et de commerce avec sa nouvelle maison mère.

Création de deux nouvelles directions générales

En marge de cette nomination, le groupement a également annoncé la création d'une seconde direction générale allant de pair avec celle désormais entre les mains de Laurent Desrouffet. Jusqu'ici directeur de zone, en charge des enseignes de distribution pour la partie Ouest de la France, Frédéric Gaillard est promu à la direction générale des activités de distribution VL. Pour Autodistribution, cette réorganisation doit lui permettre "de continuer à grandir".

"La Direction des activités de distribution VL pourra concentrer son action aux côtés du Groupement Autodistribution afin d’améliorer la puissance logistique de ce dernier et de développer le commerce cross-canal. De son côté, la Direction des réseaux aura toute latitude pour proposer des outils innovants aux réparateurs, et améliorer la formation de ces derniers au sein des réseaux AD et Autoprimo, tout en proposant de nouveaux services plus innovants aux automobilistes via les marques Autossimo, idgarages.com ou Mondial Pare-Brise", étaye le groupe.