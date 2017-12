Daimler Trucks livre ses premiers Fuso eCanter en Europe

La branche poids lourds du constructeur a livré en Allemagne plus d'une dizaine d'exemplaires de la version tout électrique du Fuso Canter aux logisticiens DHL, DB Schenker, Rhenus et Dachser.

En Allemagne, les livraisons de colis sont appelées à reposer un peu plus sur des camions 100% VE. Daimler Trucks y a livré les premiers exemplaires de son Fuso eCanter aux groupes logistiques DHL, DB Schenker, Rhenus et Dachser, des entités qui les ont tous financés sur vingt-quatre mois auprès de CharterWay, filiale LLD de Daimler (DHL en a pris six, DB Schenker trois, Rhenus trois et Dachser deux). Et autant dire que d'autres transporteurs devraient se doter de ce véhicule fabriqué depuis le mois juillet à Tramagal, au Portugal, et dont le pack de six batteries de 13,8kWh chacune autorise une autonomie d'au moins 100km (sa capacité de charge peut aller, elle, jusqu'à 4,5 tonnes).

"Dans les prochaines années, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation anticipe la livraison de 500 exemplaires de cette génération du Fuso eCanter", souligne Daimler, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation étant ni plus ni moins qu'une filiale de Daimler. Sa production en série est programmée sur 2019 et plusieurs exemplaires vont être exploités aux Etats-Unis par la compagnie UPS, et au Japon par les sociétés Seven-Eleven et Yamato Transport (le Fuso eCanter a été lancé en septembre dernier à New York).

"Par rapport à un véhicule Diesel équivalent, le Fuso eCanter permet d'économiser 1000€ sur les coûts opérationnels tous les 10000km", ajoute Daimler. Rien d'étonnant, donc , si Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation a annoncé lors du dernier salon de Tokyo qu'il comptait électriser toute sa gamme de camions et de bus dans les prochaines années.