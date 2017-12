BMW atteint ses objectifs

Le groupe a livré plus de 100000 véhicules électrifiés à travers le monde sur l'exercice, l'objectif qu'il s'était assigné début 2017.

"Nous avons tenu notre promesse !" Voilà comment a réagi Harald Krüger, le patron du groupe BMW, en annonçant que son groupe avait livré plus de 100000 véhicules électrifiés à travers le monde sur l'exercice 2017. C'était l'un de ses objectifs en début d'année. "Cela représente une étape importante, mais ce n'est que le début pour nous en la matière, a poursuivi le responsable. Si nous avons livré plus de 200000 véhicules électrifiés depuis le lancement de la BMW i3 en 2013, nous proposerons à notre clientèle pas moins 25 modèles de véhicules électrifiés d'ici 2025."

Parmi les modèles tout électriques ou plug-in appelés à être proposés, il y aura notamment la BMW i8 Roadster (2018), une Mini 100% VE (2019) et une version électrique de la BMW X3 (2020). L'exercice 2021 donnera lieu pour sa part au lancement de la marque technologique du groupe, BMW iNext.

"Elle combinera électromobilité, conduite autonome et options de connectivité pour la première fois sur des véhicules de série", précise le groupe BMW. Et, bien sûr, elle marquera une étape supplémentaire par rapport au lancement de la marque BMW i créée en 2011, le groupe ayant déjà sécurisé les noms des modèles allant de BMW i1 à i9 ainsi que ceux allant de BMW iX1 à iX9. "Notre succès va donc continuer de reposer sur l'électromobilité", relève ici Harald Krüger.

Les modèles électrifiés du groupe sont déjà très appréciés en Europe de l'Ouest et aux Etats-Unis. Pour preuve, sur ces deux marchés, ils contribuent hauteur de 7% aux ventes totales de la marque BMW. "En Scandinavie, un quart des ventes de BMW reposent sur des modèles électrifiés et en Allemagne nous aurons vendu plus de 10000 modèles électrifiés et plug-in sur le seul exercice 2017", souligne par ailleurs le groupe BMW.

Les ventes mondiales de BMW Serie2 Active Tourer ont reposé, elles, à hauteur de 13% sur sa version plug-in et celles de la BMW Serie3 à hauteur de 10% sur sa version électrifiée (idem pour la Mini Cooper SE Countryman All4 par rapport aux ventes totales de la Mini Countryman). Sur le marché mondial des véhicules électrifiés, le groupe revendique aujourd'hui une part de marché de 10%.

80%

Croissance des ventes mondiales du scooter tout électrique BMW Motorrad C-Evolution sur les onze premiers mois de 2017. Sur la période, il s'en est vendu 1500.