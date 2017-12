Peugeot sur la piste des Genius

Une expérimentation a lieu dans le réseau français de Peugeot. Sur un modèle proche des Genius de BMW, la marque souhaite évaluer la pertinence de conseillers en amont du parcours d'achat.

BMW n'aura pas inspiré que ses concurrents Premium. Les fameux "Genius" font l'objet d'une expérimentation dans le réseau français de Peugeot, a-t-on appris auprès de Laurent Barria, directeur marketing de la marque. Interrogé dans le cadre d'un dossier consacré à la relation client, à paraître dans l'édition de janvier du Journal de l'Automobile, ce dernier a confirmé que cinq sites participent au pilote du projet de Test Driver.

Parmi les volontaires, on retrouve le groupe Dubreuil et sa filiale Clara Automobile, dont le point de vente de La Rochelle a été le premier à s'investir. La concession du Mans doit suivre dans très peu de temps, selon nos informations. "Les Test Driver sont des non-productifs qui vont se charger de présenter la gamme, d'accompagner lors des essais et de participer à la mise en main", entrevoit Laurent Barria. Il ne prendra pas de décision quant à une généralisation avant 2019, mais imagine mal monter en qualité de prestation face aux marques Premium sans ce renfort.

Quant aux profils à recruter, les avis divergent. Pour le directeur marketing de Peugeot, les candidats en provenance des secteurs hors automobiles sont intéressants. Comme chez BMW, les professionnels de l'hôtellerie, de la téléphonie ou des secteurs technologiques présentent des avantages, notamment pour amener les clients au contenu riche des véhicules de la gamme. Au Mans, où le poste va se créer, une expérience de vendeur doublée d'une passion pour le produit sera privilégiée. Ce sont tous ces paramètres que la marque et son réseau vont tenter de déterminer.