Une année d'ores et déjà réussie pour 18 marques

Alors que l'année n'est pas encore terminée, 18 marques ont d'ores et déjà dépassé leur volume de ventes 2016. Détails.

L'année n'est pas encore terminée, mais pour certains elle est d'ores et déjà réussie. En effet, au matin du 19 décembre, pas moins de 18 marques (voir tableau) ont déjà dépassé leurs immatriculations de l'exercice 2016, selon les dernières données d'AAA-Data.

Sans surprise, Peugeot, portée par ses 3008 et 5008 (respectivement 66807 et 16589 unités à fin novembre) dépasse de près de 13000 unités son bilan annuel 2016. Toyota affiche la deuxième meilleure performance avec 6930 immatriculations de plus. Le podium est complété par Suzuki, qui compte déjà 3420 unités supplémentaires.

Le point commun de tous ces "performeurs" est en grande partie l'arrivée ou la montée en puissance dans leur gamme de SUV. On peut notamment citer dans ce cas Kia, Skoda, Seat, Alfa Romeo, Ford ou Opel. Gageons que, d'ici la fin de l'exercice, d'autres marques rejoindront cette liste.

Rappelons qu'à fin novembre, le marché français VP affiche une croissance de 5,3%, soit 1917383 immatriculations. Il reste donc quelques jours ouvrés à tout le monde pour améliorer ses positions.