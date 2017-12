Toyota livre de nouvelles Mirai à la société de taxis Hype

Le constructeur a livré 10 exemplaires supplémentaires de son véhicule hydrogène à la société de taxis parisienne Hype.

Les véhicules à hydrogène sont toujours plus nombreux dans la flotte de taxis parisienne Hype. Cette dernière vient de prendre livraison de dix exemplaires supplémentaires de la Toyota Mirai. Elle en exploitait déjà trois exemplaires depuis juin dernier. La nouvelle livraison a été effectuée en parallèle de l'inauguration d'une nouvelle station hydrogène à l'aéroport de Paris-Orly par Air Liquide et le groupe ADP, et elle marque le début d'un partenariat ambitieux entre Hype et Toyota dans l'optique des Jeux olympiques de Paris en 2024. "Toyota continuera de soutenir la croissance de sa flotte de taxis dans les mois à venir dans l'optique des Jeux olympiques Paris 2024, confirme le constructeur. La livraison de [ces] Mirai prouve que la voiture à pile à combustible à hydrogène est déjà parfaitement opérationnelle et marque la première pierre de la mobilité propre pour tous dans l'optique de Paris 2024."

Autant dire, donc, que de nouveaux exemplaires de véhicules hydrogène vont encore intégrer la flotte de Hype, nouvelle compagnie de taxi créée par la Société du taxi électrique parisien, ou Step. Lors de sa création à la fin 2015, elle avait fait savoir qu'elle comptait en exploiter plusieurs centaines à la fin 2020. Outre des Toyota Mirai, l'entreprise exploite aussi plusieurs dizaines d'exemplaires de Hyundai ix35 FCEV. "A l'instar de la voiture électrique, le véhicule à hydrogène ne produit aucun rejet polluant, particules ou oxyde d'azote, rappelle Toyota. Il n'émet que de la vapeur d'eau. Son autonomie est [en revanche] d'environ 500km et son temps de ravitaillement de trois à cinq minutes seulement. Le conducteur ne change donc pas ses habitudes d'usage par rapport à un véhicule thermique."