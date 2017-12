Les SUV (toujours) rois d'Europe

Le segment des SUV a totalisé près de 400000 unités au mois de novembre et progressé de 21,6 % dans l'Europe des 27, selon les statistiques de Jato. Ceux des véhicules compacts, B et C, ont connu un tassement.

L'actualité forte sur le segment a eu de belles répercussions. Le segment des SUV a en effet progressé de 21,6%, en novembre en totalisant 398424 immatriculations, selon les statistiques mensuelles du cabinet Jato, publiées ce 19 décembre. Ce qui porte la part des ventes à 31,9%, contre 27,6% un an auparavant, dans l'Europe des 27.

Les compactes et les berlines ont dans le même temps connu des retraits. Les véhicules du segment B ont enregistré une baisse de 0,3%, à 249486 unités. La Polo (-42,1%, à 14623 unités) et la Clio (-5,9%, à 26411 unités) illustrent cette contre-performance. En dépit de l'état de forme de la Volkswagen Golf, qui croît de 18,4% (44777 unités en novembre), le segment C rend 0,9%, à 249486 immatriculations (19,1% de PDM). Avec 97047 unités, les berlines moyennes accusent un repli de 7,9% et revendiquent 7,8% de pénétration (contre 8,9% en novembre 2016).

Derrière, tous les segments ont progressé, à l'exception des monospaces. Les citadines grimpent de 3,3% (93908 unités), tandis que les vans ont augmenté de 9,3% (87431 unités) et les berlines de 18,2% (35616 unités). Plus confidentielles, les sportives (6944 exemplaires) et les berlines de luxe (4440 unités) ont respectivement gagné 2,9 et 29,9% de volume en novembre dernier, selon Jato.