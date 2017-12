Vers des flottes britanniques toujours plus équipées en VE et PHEV

C'est ce qui ressort d'une étude commandée par le constructeur Kia. Les mises à la route des gestionnaires de parcs britanniques pourraient s'effectuer pour moitié avec des hybrides rechargeables et des VE en 2027...

Outre-Manche, les flottes d'entreprises sont appelées à comprendre toujours plus d'hybrides rechargeables et de VE. Kia Motors vient de révéler que les responsables de parcs britanniques misent beaucoup sur ces deux grandes catégories de véhicules dans les prochaines années via une étude commandée auprès de la société Vanson Bourne (150 fleet managers ont été interrogés pour cette étude intitulée "Fleet Market Attitudes"). Les responsables de parcs sondés y estiment que leurs mises à la route s'effectueront pour un tiers avec des véhicules tout électriques ou hybrides rechargeables d'ici 2022 et pour pas moins de la moitié d'ici 2027.

Ceux qui n'en sont pas dotés aujourd'hui pensent qu'ils s'en équiperont dans les quatre ans. Les raisons d'une telle attente ? Ils sont encore 41% à estimer que ces types de véhicules ne "font pas assez" professionnels, 35% à considérer que le réseau de recharge britannique laisse "encore à désirer" et à 27% qu'ils sont encore trop chers (plusieurs réponses étaient possibles).

Du côté de ceux qui en exploitent déjà, leur choix s'expliquent à 67% par le fait qu'ils sont plus respectueux de l'environnement, à 67% par le fait qu'ils sont plus économiques sur le long terme que les autres types de véhicules et, enfin, à 58% par le fait que leurs utilisateurs ont accès à suffisamment d'infrastructures de recharge (là aussi, plusieurs réponses étaient possibles). Mais les gestionnaires de parcs britanniques ne vont pas uniquement se doter dans les prochaines années de plus d'hybrides rechargeables et de VE.

L'étude indique aussi que le pourcentage de véhicules équipés de systèmes d'aide à la conduite tels que les solutions automatisées de freinage d'urgence va passer de 23% aujourd'hui à 51% en 2027. Celui des aides à la conduite semi-autonome type park assist va bondir, lui, de 19% à 51%. Et si les gestionnaires de parcs britanniques estiment qu'il va falloir lever encore de nombreuses barrières avant un déploiement massif des véhicules tout autonomes, ils sont aussi déjà 74% à considérer que ces véhicules entraîneront une baisse significative de la sinistralité sur les routes... et donc une baisse de leurs coûts.

66%

D'après les responsables de flottes interrogés outre-Manche pour l'étude de Kia, c'est le pourcentage de sociétés britanniques qui craignent aujourd'hui de s'équiper en modèles essence ou Diesel.