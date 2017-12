Quand les distributeurs adoptent le Bitcoin

L’un des plus grands spécialiste de VO du Japon s’est associé à Bitflyer, la plus grande bourse de crypto-monnaies du pays, pour permettre des paiements en Bitcoin. Les 24 points de vente de l'enseigne ont adhéré à cette nouvelle initiative.

Idom Inc., cotée à la Bourse de Tokyo, est un important négociant VO au Japon créé en 1994 et reposant sur un réseau de plusieurs points de vente, sous l'enseigne commerciale Liberala, laquelle s'est notamment spécialisée dans l'achat et la vente de véhicules Premium Audi, BMW, etc..), voire de luxe (Bentley).

Ce spécialiste du VO vient d'annoncer que son réseau allait adopter ce mode de règlement en partenariat avec Bitflyer. Ainsi, les 24 points de vente Liberala accepteront les paiements Bitcoin avec un plafond à 880000 dollars par achat.

Une initiative originale, mais non novatrice au Japon puisque, quelques semaines auparavant, un autre spécialiste du VO, L'Operaio, a également commencé à accepter le Bitcoin dans trois de ses points de vente tokyoïte. Spécialisée dans l'importation d'Europe de véhicules de luxe, L'Operaio accepte ce modèle de règlement dans la limite des 18000 dollars par achat.

"Nous avons décidé d’introduire les paiements Bitcoin pour améliorer le confort des clients et répondre aux attentes autour de ce nouveau marché", avait déclaré L’Operaio dans un communiqué au moment de la mise en place.