Embouteillages : des millions d'euros de pertes

Ils peuvent entraîner une perte annuelle par véhicule de près de 2000€, révèle le dernier Index de trafic annuel de TomTom Telematics.

Les embouteillages ne sont pas uniquement synonymes de pertes de temps. Ils sont aussi synonymes de pertes d'argent ! Et en la matière, elles peuvent être très élevées chez les seuls professionnels, ce que vient de rappeler la dernière livraison de l'Index de trafic annuel de TomTom Telematics. Il en ressort qu'un seul véhicule de professionnel bloqué à Marseille entraîne une perte journalière de 6,67€, Marseille étant la ville la plus congestionnée du territoire devant Paris, Bordeaux, Montpellier et Lyon. Dans chacune de ces grandes villes, la perte journalière d'un véhicule de professionnel bloqué dans un embouteillage est de respectivement 6,51€, 6,02€, 5,04€ et 5,37€.

Autant dire, donc, que le coût annuel des embouteillages se chiffre au final en millions d'euros pour les entreprises. L'étude révèle que le coût annuel des embouteillages pour un seul véhicule de professionnel n'est ni plus ni moins que de 1253€ à Nice, 1275€ à Montpellier, 1359€ à Lyon, 1523€ à Bordeaux, 1647€ à Paris et 1688€ à Marseille. "Les entreprises dont les employés sont sur les routes dans des villes congestionnées pourraient réellement bénéficier de solutions pour les aider à faire face aux effets de ralentissement de la circulation", rappelle ici Taco van der Leij, vice-président marketing chez TomTom Telematics. C'est notamment le cas de celles exploitant la solution de gestion de flotte WebFleet de TomTom Telematics.

A Marseille, les embouteillages peuvent faire perdre quotidiennement 41 minutes à chaque automobiliste (40 minutes à Paris, 37 minutes à Bordeaux, 31 minutes à Montpellier et 33 minutes à Lyon).