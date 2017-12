Le semi Tesla engrange les commandes

Avec déjà plus de 200 commandes, venant notamment de Pepsi et UPS, le camion 100% électrique de Tesla, qui ne sera disponible qu'en 2020, semble séduire.

Tesla va-t-il réussir à bouleverser le monde du transport de marchandises avec son camion électrique ? Bien qu'il soit encre trop tôt pour y répondre, le semi présenté mi-novembre a déjà engrangé plus de 200 commandes aux Etats-Unis. Un bon début qu'il convient toutefois de mettre en perspective avec les ventes de grands acteurs du secteur comme MAN ou Scania, par exemple, qui sur les onze premiers mois de l'année ont respectivement livré 102300 (+11,7%) et 81500 unités (+11,5%).

Cela étant, à l'image des voitures Tesla, le nouveau projet d'Elon Musk semble avoir le potentiel de bouleverser les choses. Ce camion semi-remorque a une autonomie de 800km (500 miles) "chargé à son poids maximum et à vitesse d'autoroute", avait affirmé le charismatique patron lors de sa présentation à la presse le 17 novembre.

UPS et Pepsi ont dû verser un acompte de 20000 dollars par camion à la commande, sachant que le prix devrait être compris entre 150000 et 200000 dollars (127000 à 170000€). UPS, avec ses 125 commandes, a donc dû verser 2,5 millions de dollars. Pour Juan Perez, un responsable d'UPS cité par l'AFP, "ces semis révolutionnaires vont ouvrir une nouvelle ère en améliorant la sécurité, en réduisant l'impact sur l'environnement et les coûts opérationnels". Ces futurs camions devraient donc participer à la réduction des émissions de carbone de ses opérations de messageries terrestres qu'UPS souhaite faire chuter de 12% d'ici 2025.

Après les voitures, le camion semble promis, plus ou moins rapidement, à embarquer des batteries. Tous les grands acteurs travaillent sur le sujet, et on peut pour l'heure annoncer des autonomies proches de celle de Tesla. Mais 2020 est encore loin. En attendant, certains proposent déjà des camions 100% électriques, comme Daimler qui vient d'ailleurs de livrer son Fuso e-Canter en Europe à UPS (six unités), mais aussi à DB Schenker (trois), Rhenus (trois) et Dachser (deux). Ce canter électrique roule également aux Etats-Unis (UPS encore) et au Japon (Seven-Eleven et Yamato Transport). Ce modèle autorise une autonomie d'au moins 100km avec une charge utile de 4,5 tonnes. En plus d'être meilleur pour le CO2, cet e-Canter permet, selon Daimler, "d'économiser 1000€ sur les coûts opérationnels tous les 10000km par rapport à un véhicule Diesel équivalent".