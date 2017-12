Leasys s'implante en Belgique

Déjà opérationnelle en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, la société de location longue durée de FCA Bank l'est aussi désormais outre-Quiévrain.

L'internationalisation de l'offre de location longue durée pour particuliers et professionnels de FCA Bank se poursuit sur le Vieux Continent. Leasys vient en effet de s'implanter en Belgique, l'entité exerçant déjà en Italie, en France, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni (les prochains mois devraient donner lieu à une nouvelle ouverture aux Pays-Bas). Leasys Belgique sera sous la responsabilité de Danny Meulenberghs.

"Sur ce marché, [nous pourrons] immédiatement démontrer l'ampleur de [nos atouts grâce à la variété et à la flexibilité de [nos] solutions de mobilité, explique Leasys. Ces dernières ont déjà rencontré l'approbation de nouveaux clients à l'étranger, en générant des volumes supérieurs à 20% dans les pays où Leasys est arrivé courtant 2017." L'entité y propose des offres à destination tant des particuliers que des professionnels, les premières sous l'appellation "Be Free" et les secondes "Be Free Pro". Résultat, Leasys opère aujourd'hui une flotte totale d'environ 200000 véhicules (VP+VUL).

"L'internationalisation de Leasys fait également partie d'une stratégie de croissance et de diversification plus large de FCA Group, qui vise à accroître sa part de marché en proposant des modèles du groupe FCA de façon plus efficace au niveau européen, sur le marché des flottes aussi bien que celui des particuliers, note Leasys. L'objectif est celui de rentrer dans le Top 5 des principaux acteurs européens de la location d'ici trois ans."