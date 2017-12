Ford augmente la cadence de la Fiesta

Pour faire face à une demande croissante, le constructeur américain renforce les capacités de production de sa Fiesta dans son usine allemande de Cologne.

Modèle le plus vendu au Royaume-Uni (6 434 immatriculations) et première citadine sur le marché allemand (4 660 unités écoulées) en décembre, la Ford Fiesta continue de séduire les automobilistes. A tel point que le constructeur américain vient d'acter l'extension de la production de son modèle phare aux samedis au sein de son usine de Cologne (Allemagne).

Grâce à cette réorganisation, 100 unités supplémentaires sortiront des chaines de production chaque jour portant le total quotidien à 1 500 Fiesta. "La précédente Fiesta était déjà un best-seller et le succès de cette nouvelle version s'explique notamment par son contenu technologique important et ses nombreuses déclinaisons", estime Roelant de Waard, vice-président de Ford Europe en charge du marketing et des ventes.

Vendue en France principalement dans des finitions haut de gamme (Titanium, ST-Line et Vignale), qui rassemble près de 2 ventes sur 3 (64%), la Fiesta y totalise après onze mois 13 475 immatriculations. La citadine de Dearborn devance ainsi sur le marché tricolore de quelques dizaines d'unités le SUV Kuga. Début 2018, une nouvelle déclinaison Active permettra à la Fiesta de se dupliquer en crossover et de confirmer son succès.