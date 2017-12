Plastic Omnium fait coup double dans l'hydrogène

Le groupe Plastic Omnium a concrétisé une double acquisition destinée à renforcer ses positions sur le segment de la pile à combustible.

Plastic Omnium finit l'année 2017 en trombe. A peine le groupe a-t-il dévoilé ses ambitions à ses actionnaires qu'il concrétise ses propos avec des acquisitions significatives. Le français vient de finaliser les reprises de Swiss Hydrogen et Optimum CPV, a-t-il fait savoir par voie de communiqué le 21 décembre 2017.

Commençons par Swiss Hydrogen. L'entreprise, basée à Fribourg et dirigée par Alexandre Closset, s'est spécialisée dans la conception et la production de solutions de gestion et de contrôle de l’énergie, dans les systèmes à piles à combustible dédiés à la mobilité. Quant à Optimum CPV, il s'agit d'une entreprise belge de Zonhoven, qui a investi le secteur de la conception et la production de réservoirs en composite filamentaire pour le stockage à haute pression de l’hydrogène.

Au sein du groupe Plastic Omnium, ces deux entités viennent compléter les compétences de la société israélienne Ξ-PO-CellTech, fondée en 2016. Ce nouvel ensemble compte d’ores-et-déjà plus de 130 ingénieurs qui vont se regrouper sous la nouvelle entité, Plastic Omnium New Energies, intégrée elle-même au sein de la division Stockage et Propulsion – Plastic Omnium Auto Inergy.