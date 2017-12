WeProov se met au Blockchain

L'application mobile d'état des lieux fait un pas en avant technologique. WeProov a intégré le concept de Blockchain à son modèle, de sorte à fiabiliser la donnée.

Il est dit que, peu à peu, la technologie Blockchain va faire sa place dans l'industrie automobile. Et sans surprise, les start-up sont les premières à concrétiser les recherches. Ainsi, l'application mobile WeProov a annoncé avoir intégré la technologie Blockchain de sorte à garantir l'inviolabilité des états des lieux réalisés.

La technologie Blockchain a demandé trois mois de développement à WeProov, en plus de l'année de travail déjà écoulée à élaborer des mécanismes cryptographiques et de certificat électronique. "Nous nous devions d’utiliser toutes les technologies à notre disposition pour apporter un maximum de valeur probatoire aux états des lieux WeProov", commente Jean-Luc Manceron, le directeur technique de WeProov. La Blockchain vient renforcer la valeur probatoire des états des lieux.

"Notre ambition est de permettre à nos clients de créer des états des lieux en toute simplicité et transparence pour améliorer leur productivité. Pour autant, tout cela n’a de sens que si notre technologie est capable d’apporter le plus haut niveau de sécurité du marché, estime Gabriel Tissandier, le co-fondateur de WeProov. En combinant la Blockchain à nos technologies, c’est aujourd’hui le cas. Ce nouveau cliquet sécuritaire protège la traçabilité des données et nous permet d’aller toujours plus loin dans la valeur probatoire des états des lieux que nous générons."

Pour mémoire, WeProov a été fondé en 2015. La start-up soutenue par CarStudio et BPI France, entre autres, a levé 1 million d'euros en juillet dernier. Elle cumule plus de 100 entreprises clientes, dont 80% exercent dans l'industrie automobile (vente, location, gestion de parc, plateforme VO…).