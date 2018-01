Le marché automobile 2017 dépasse les 2,11 millions d'immatriculations

L'année 2017 s'est terminée sur une note optimiste pour l'automobile. Avec 2110751 véhicules immatriculés, le marché retrouve ses niveaux habituels. La grande nouveauté repose dans la désaffection du Diesel qui, pour la première fois depuis 25 ans, est minoritaire !

Malgré un mois de décembre en léger repli (-0,5% et 193375 immatriculations), l'année 2017 s'est terminée en fanfare avec un marché global en hausse de 5% et qui franchit allègrement la barre des 2,1 millions de véhicules immatriculés. Sur l'année, la croissance bénéficie à tous les groupes automobiles. Mais les constructeurs français, boostés par PSA (qui frôle les 30% de part de marché) profitent largement de ce dynamisme (+7,1% d'immatriculations et 56,4% de part de marché). Les marques étrangères croissent de 2,1% et résistent avec 43,6% des cartes grises.

Renault réalise cependant une progression moindre que celle du marché (+3% et 534450 unités). Le groupe Volkswagen (+1,4% et 262173 unités) continue de souffrir d'une érosion, notamment avec la seule baisse du marché enregistrée par une marque généraliste (-2,6% et 139360 immatriculations).

Pour la première fois depuis près de vingt-cinq ans, le Diesel n'est plus majoritaire dans les immatriculations. La motorisation essence est repassée devant en 2017 avec 47,6% (+13,7%) des mises à la route, contre 47,3% pour le Diesel (-5%). L'électrique plafonne à 1,2% des immatriculations et les hybrides représentent désormais 3,9% du marché.

