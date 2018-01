Mazda se tourne vers IMA

Le constructeur a choisi comme nouveau partenaire assisteur en France le groupe Inter Mutuelles Assistance (IMA). Ce dernier succède à Mondial Assistance.

Depuis le 1er janvier, Mazda France a pour comme nouveau partenaire assisteur le groupe IMA. Ce dernier, créé à l'initiative des mutuelles d'assurances Maaf, Macif et Maif, prendra en charge toutes les prestations prévues dans l'offre d'assistance VN baptisée "Mazda Assistance". Celle-ci comprend notamment une couverture garantie constructeur trois ans limités à 100000km, l'accès à la nouvelle application mobile Mazda Assistance, la prise en charge des véhicules roulants arrivant en ateliers et diagnostiqués à immobiliser par les techniciens, le dépannage/remorquage des véhicules utilisés pour le transport de personnes à titre onéreux (taxis, VTC...) ou encore la couverture des véhicules neufs Mazda commercialisés en France, en Andorre et à Monaco par le réseau de concessionnaires agréés Mazda. En option, les automobilistes ont par ailleurs accès à un service jockey. Mais les choses ne vont pas s'arrêter là.

En effet, au cours du 1er trimestre, Mazda Assistance sera étendu aux véhicules Mazda jusqu'à huit ans d'ancienneté inclus et entretenus dans le réseau Mazda France. "L'extension d'assistance comprend ici une extension d'assistance douze mois et 20000km (ou 10000km si entretien sévérisé), le dépannage/remorquage, la mobilité client jusqu'à cinq jours et une prise en charge jusqu'à 160€ TTC de la facture main-d'œuvre", précise ici Mazda France. Rappelons aussi que le groupe IMA revendique aujourd'hui une part de marché constructeurs de pas moins de 59% et qu'il a été le premier des assisteurs à être certifié NF399 au niveau de l'eCall.