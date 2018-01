Uber sort du crédit-bail aux Etats-Unis

La société de VTC serait sur le point de céder sa société de crédit-bail Xchange Leasing à la start-up Fair.com. Elle enregistrerait une perte de 9000 dollars par véhicule...

Uber semble se recentrer sur son cœur de métier. En effet, d'après le Wall Street Journal, l'entreprise américaine de VTC – ses pertes ont atteint les 743 millions de dollars au troisième trimestre 2017, soit une hausse de 14% par rapport aux trois mois précédents – serait sur le point de céder sa société de crédit-bail Xchange Leasing à la start-up Fair.com. Le groupe Uber l'avait lancée afin de proposer de nouvelles offres de financement aux chauffeurs américains souhaitant travailler pour lui mais ne pouvant acquérir un véhicule, le tout, en étant capable d’évaluer leurs risques de défaillance grâce à la connaissance de leur niveau de revenus sur la plateforme. Mais, problème, alors qu'avec ce programme, le groupe s'attendait à essuyer une perte par véhicule de 500 dollars, il en aurait essuyé en fait 9000. Dans le cadre de ce programme, la firme a acheté la "bagatelle" de 40000 voitures afin de constituer une première flotte et a ouvert 14 points de location à travers les Etats-Unis. Pas moins de 400 millions de dollars ont ainsi été investis par Uber.

Le montant de la vente de Xchange Leasing à la start-up Fair.com, entité spécialisée dans la location de véhicules et qui propose à ses clients de conduire une voiture louée aussi longtemps qu'ils le souhaitent avant de la retourner à son garage à n'importe quel moment ? Il devrait être d'au moins 400 millions de dollars, soit grosso modo la valeur des véhicules composant aujourd'hui la flotte de Xchange Leasing. Cela étant dit, l'opération ne consistera pas uniquement en une simple revente : Uber est aussi appelé à prendre une participation dans Fair.com et va proposer un accès à la plateforme de cette dernière via son application, Fair.com pouvant ainsi s'engager à conserver 150 des 500 emplois menacés chez Xchange Leasing.