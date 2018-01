Nexus Automotive se renforce en France avec Alternative Autoparts

L’annonce était attendue, c’est aujourd’hui officiel : Nexus Automotive International a enregistré l’adhésion d’Alternative Autoparts depuis le 1er janvier. Le groupement fondé par IDLP et Atac Pièces Autos veut acquérir avec son nouveau partenaire une dimension internationale.

Après l’annonce de son départ d’Autolia, en décembre dernier, Alternative Autoparts (AA) rejoint aujourd’hui le groupement de distributeurs international Nexus Automotive. L’opérateur rejoint ainsi ID Rechange, Aniel, la Saci, Apprau et GSB France, premiers adhérents français de la communauté Nexus. AA apportera au groupement son expertise technique ainsi que ses différents services et concepts développés autour de la gestion moteur (hotline technique, programme Eco Révision, etc.). "Nous sommes également ravis qu’Alternative Autoparts, à travers sa plateforme de Fresnes, puisse demain renforcer l’offre et la disponibilité en pièces techniques pour l’ensemble des adhérents Nexus en France comme à l’international", souligne Gaël Escribe, CEO de Nexus.

Pour ce dernier, l’arrivée d’AA dans ses rangs représente indéniablement un renfort de poids avec ses 28 adhérents (67 points de vente, dont 13 relais techniques spécialisés dans la gestion moteur). Le groupement français dispose également d’une plateforme nationale et de quatre dépôts régionaux, dont le site PAP qui a récemment pris son autonomie. Au total, son chiffre d’affaires consolidé dépasse les 250 millions d’euros.

Des synergies à l’étude

Directeur général d’AA, Fabrice Godefroy s’est également félicité de ce partenariat, précisant que les deux groupements partagent déjà de nombreuses valeurs. "Nous les avons beaucoup suivis à travers Apprau… confie le dirigeant. Nos visions étaient déjà convergentes, il y a donc une véritable logique dans ce rapprochement."

Malgré sa taille sur le marché hexagonal, Alternative Autoparts n’entend pas pour autant y piloter les activités de Nexus Automotive, qui ne bénéficie pas aujourd’hui d’entité dédiée à la France. "Avec les autres adhérents, nous travaillerons ensemble sans chef d’orchestre. Nous nous appuyons déjà sur l’organisation centrale dirigée par Gaël Escribe", indique Fabrice Godefroy. Des premiers échanges ont d’ailleurs été initiés entre les différents adhérents et plusieurs synergies sont à l’étude. Parmi les pistes envisagées, des passerelles pourraient être développées entre les enseignes de MRA conçues par Nexus (NexusAuto) et AA (Technicar Services).