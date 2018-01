Avec plus de 35000 ventes, la Seat Leon a été le modèle le plus plébiscité en Espagne l'an dernier.

La croissance du marché espagnol se tasse, mais reste élevée

Les immatriculations de véhicules neufs ont augmenté de 7,7% l'an passé en Espagne, à hauteur de 1,2 million d'unités. Un rythme positif bien qu'inférieur aux onze points de croissance glanés en 2016.

Bouclé sur un mois de décembre porteur (+6,2%, 102943 immatriculations), l'exercice 2017 aura permis à l'Espagne d'enregistrer une nouvelle année positive. Selon les statistiques de l'Anfac, l'association locale des constructeurs automobiles, 1234931 véhicules neufs ont été écoulés dans le pays l'an passé, soit 7,7% et 88000 unités de plus qu'en 2016. Dans le détail, on note que les ventes aux particuliers ont augmenté de 4,4% sur l'année tandis que les celles aux entreprises ont bondi de 12,8% et que celles aux loueurs enregistrent une croissance de 9,2%.

Dominé d'une courte tête par Renault en 2016, le marché espagnol a cette fois-ci vu le constructeur au losange consolider sa mainmise. Celui-ci est ainsi le seul à dépasser le seuil des 100000 immatriculations (101503) alors que son premier poursuivant, Seat, pointe à plus de 7000 unités. Dans un duel à trois, la dernière marche du podium revient finalement à Volkswagen, aux dépens de Peugeot et Opel. Côté modèles, c'est en revanche à Seat que reviennent les honneurs, Leon (35316) et Ibiza (33757) dominant le marché devant la Mégane (32131).

Un parc roulant vieillissant

Bien que positive, la croissance de l'industrie automobile espagnole n'en demeure pas moins à la baisse puisque celle-ci avait atteint les 11% voilà un an. Directeur de la communication de l'Anfac, Adolfo Randulfe souligne d'ailleurs que le niveau d'immatriculations atteint en 2017 n'est supérieur "que de 6,4% à celui de 2008", exercice qui marquait le début de la crise économique, et s'avère toujours bien loin de celui-ci de 2007 au cours duquel 1,6 million de VN avaient été écoulés.

Adolfo Randulfe s'inquiète en outre d'un autre souci. "Nous sommes toujours préoccupés par l'âge moyen élevé du parc roulant qui, dans le cas des voitures particulières, s'élève à 12 ans, note ce dernier. Ce vieillissement du parc se traduit par des niveaux de pollution toujours plus importants et des systèmes de sécurité inférieurs aux standards des véhicules récents."