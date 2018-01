SsangYong présente le Musso Sports

Il s'agit du futur pick-up de la marque. Conçu sur la base de son nouveau Rexton G4, le flagship de SsangYong, il sera lancé au second semestre en Europe.

Le marché européen des pick-up une tonne comptera un nouveau venu au second semestre. C'est en effet au cours de cette période que SsangYong y lancera son pick-up double cabine Musso Sports. Conçu sur la base de son nouveau SUV Rexton G4, et beaucoup plus en phase avec le marché actuel des pick-up dans la mesure où l'actuel pick-up de la marque – Actyon Sports – affiche une charge utile totale de moins de 800kg, il sera proposé dès le premier trimestre en Corée du Sud et au cours du deuxième semestre en Europe (il sera présenté en mars au salon de Genève).

Devant permettre à la marque de se faire "une place au soleil" sur le marché des pick-up une tonne, le Musso Sports affiche une longueur de 5,095m, une largeur de 1,95m et une hauteur de 1,82m. Doté de nombreux éléments de sécurité active et passive, il sera d'abord proposé avec un bloc Diesel 2.2l de 181ch avec boîte manuelle ou automatique à six rapports et transmissions 2WD ou 4WD, puis un bloc essence 2.0l de 225ch. Il offrira une capacité de remorquage de 3 tonnes et sera aussi proposé à terme en version allongée (5,4m). Cette dernière affichera plus d'une tonne de charge utile. Reste à savoir si ce nouveau pick-up parviendra à s'imposer face à des Renault Alaskan ou encore des Mercedes-Benz ClasseX...