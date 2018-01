LG et Here s'allient dans le véhicule autonome

Le spécialiste coréen LG Electronics et le cartographe Here ont les tenants et les aboutissants de leur rapprochement stratégique. Ils visent à équiper les véhicules autonomes.

A quelques jours de l'ouverture du CES 2018 à Las Vegas, Here et LG Electronics ont tiré les premières cartouches. Les deux géants de leurs secteurs respectifs – la donnée cartographique pour l'un et les équipements électroniques pour l'autre – ont décidé de collaborer dans l'optique de s'intégrer dans les projets de véhicules autonomes, a-t-on appris par voie de communiqué.

Here et LG vont plus précisément accoucher d'une solution technique qui allie la précision des données cartographiques à la technologie avancée de système télématique du sud-coréen. Une fois finalisée, celle-ci constituera un noyau de communication à embarquer sur les véhicules autonomes capable de gérer tous les standards (GPS, Bluetooth, Wi-Fi, 5G…). Here et LG entendent ainsi faire partie intégrante du système d'infodivertissement des futures productions de l'industrie automobile.

Pour mémoire, LG Electronics faisait partie de l'aventure Renault. Le Français qui a mis à la route la Symbioz, démonstrateur de la conduite autonome de niveau SAE4, avait confié l'interface centrale à LG Electronics. Propriété d'Audi AG, BMW Group et Daimler, Here constitue alors une passerelle de premier choix pour le fabricant sud-coréen, qui, en octobre dernier, scellait un pacte avec Qualcomm, matérialisé par l'ouverture d'un laboratoire de recherche conjoint pour la technologie V2X, basé à Séoul.