Pautric cède Mercedes à LG Automobiles

Les groupes Pautric et LG Automobiles sont tombés d'accord sur l'avenir de la plaque Mercedes toulousaine. Quatre concessions sont concernées par ce désengagement du groupe nantais.

A quelques heures de la fin de l'exercice 2017, le groupe LG Automobiles a fait ses ultimes emplettes. Le président Ludovic Garcia s'est en effet porté acquéreur de la plaque Sud-Ouest Mercedes du groupe Pautric, soit deux entités juridiques, Etoile Occitane Toulouse et Etoile Occitane Albi, pour un ensemble de quatre sites, à Toulouse, Muret (31), Albi et Castres (81), selon une publication de l'Autorité de la concurrence, confirmée par le groupe cédant.

Ludovic Garcia se renforce à cette occasion dans le réseau Mercedes. A la tête déjà de quatre points de vente étoilés, à Perpignan, Carcassonne, Narbonne et Béziers, il ajoutera dès 2018 la contribution commerciale de cette plaque toulousaine, qui pèse 1350 Mercedes et 220 Smart, selon le bilan 2017 transmis par le groupe Pautric.

Au sein du groupe Pautric justement, on défend "un choix planifié et stratégique". Reprises au groupe Montanari, en 2011, ces affaires appelaient à être à nouveau cédées avant fin 2018, d'après les plans de Francis Pautric, le président du groupe éponyme. Mais la réalisation anticipée des objectifs et l’opportunité se présentant a poussé le 45e groupe du Top 100 du Journal de l'Automobile (7544 immatriculations en 2016) à accepter l'offre de Ludovic Garcia. En sept années d'exploitation, la plaque a vu son chiffre d'affaires annuel passer de 56 à 100 millions d'euros.