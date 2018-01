L'Italie ralentit en 2017, mais progresse toujours

Nouvel exercice positif pour le marché italien qui, en ayant écoulé 1,97 million de véhicules neufs en 2017, enregistre une croissance de 7,9% sur un an.

Conclu sur une dernière note négative (repli des ventes de 3,2% en décembre, à hauteur de 121100 unités), l'exercice 2017 s'est tout de même avéré largement positif pour l'industrie automobile italienne. Selon les dernières statistiques de l'Unrae, l'organe de représentation des constructeurs italiens, 1970497 véhicules neufs ont été immatriculés l'an passé dans la Botte, soit une croissance de 7,9% et un gain d'environ 145000 unités comparé à 2016.

Cette belle dynamique cache toutefois un léger hiatus. En effet, la croissance du marché italien s'est tassée depuis un an puisque celui-ci avait gagné treize points à fin 2016. Si les perspectives pour 2018 prêtent à l'optimisme, Michele Crisci, président de l'Unrae, note toutefois que "le parc roulant continue de vieillir (10,5 ans en moyenne, NDLR)" et appelle "les décideurs locaux ainsi que l'exécutif national" à agir pour "tenir les objectifs d'émission fixés pour 2020".

Les Français bien placés

Du côté des immatriculations, Fiat continue de dominer le marché après avoir écoulé 402355 VN au cours des douze derniers mois, soit une hausse de 4,3% sur un an. Loin derrière, Volkswagen (+4%, 144825 unités) et Ford (+7,8%, 134073) complètent le podium. Les Français Renault et Peugeot suivent avec des croissances à deux chiffres évaluées à respectivement 13% et 10,7% alors que Citroën pointe au 8e rang avec une hausse de 29,2% !

Au rayon des modèles, le groupe Fiat domine outrageusement les débats et place six véhicules dans le Top 10 des meilleures ventes, dont la Panda, qui totalise près de 146000 immatriculations tout en haut du classement. Renault, avec sa Clio (52618 unités), et Citroën, avec sa C3 (48625), réussissent à s'y faire une place.