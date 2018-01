Hyundai Motor révèle ses ambitions 2018

Après l'échec de 2017, Hyundai Motor se veut prudent pour l'exercice annuel à débuter. Le constructeur a dévoilé ses ambitions de volumes, qui s'établissent à 7,55 millions d'unités, dans le monde.

La prudence est de mise dans le groupe Hyundai Motor. Au sortir d'une année 2017 sous le signe de la contre-performance, le cinquième constructeur automobile mondial a annoncé, ce 2 janvier 2018, son objectif de vendre un total de 7,55 millions de véhicules cette année, en combinant les marques Hyundai et Kia, selon l'agence Yonhap.

Dans un contexte de ralentissement de la croissance économique mondiale et de "protectionnisme dans les principaux pays", comme l'a souligné Chung Mong-koo, le P-dg du groupe, lors de la présentation de ses vœux, Hyundai Motor Co. entend livrer 4,675 millions de Hyundai et 2,875 millions de Kia.

En 2017, le Coréen a raté son objectif commercial de 8,25 millions de voitures. En effet, il s'est vendu 7,25 millions de véhicules du groupe, soit 6,81% de moins qu'en 2016 (7,78 millions d'unités). En cause, les méformes conjuguées des deux marques. Hyundai a connu un repli de 6,5% par rapport à 2016, à 4,5 millions d'unités, tandis que Kia perdait 7,8%, à 2,75 millions d'unités.